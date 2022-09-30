Новая власть, жилье и украинская связь: у Зеленского готовятся возвращать Крым к жизни после оккупации

По поручению президента Украины Владимира Зеленского была создана рабочая группа по разработке первоочередного плана действий органов государственной власти Украины после деоккупации Крыма.

Одной из сфер деятельности рабочей группы является восстановление публичных властей на деоккупированной территории полуострова, в рамках чего Представительство президента в Крыму 29 сентября организовало встречу с представителями силовых и правоохранительных структур. В Представительстве подчеркивают, что без восстановления безопасности и правопорядка на полуострове невозможно обеспечить эффективную работу других компонентов восстановления Крыма.

Об этом говорится на официальном Фейсбуке-странице Представительства президента Украины в Крыму.

В частности, планируется создать кадровый резерв всех ветвей власти для деоккупированного Крыма. Кроме того, собираются проводить профессиональную подготовку правоохранителей и служащих, а также создать материально-техническое обеспечение, в частности путем формирования соответствующих статей расходов в Государственном бюджете Украины.

"Одним из источников кадрового резерва для Крыма могут стать те граждане, которые из-за оккупации были вынуждены покинуть полуостров – эти люди будут очень мотивированы, потому что будут возвращаться домой", — говорят в Представительстве.

Также ключевыми будут проведение контролируемой связи и интернета, обеспечение работы линии "102", предусмотрение финансирования для восстановления гражданской инфраструктуры, общественного транспорта, жилья, в частности, сотрудничество с бизнес-структурами, обеспечивающими критическую инфраструктуру: продовольственную, строительную, почтовую и т.д.

Участники совещания предложили и обсудили возможные решения, которые следует рассмотреть Украине при разработке стратегии восстановления Крыма после деоккупации. Все эти компоненты будут проработаны, после чего должны быть внесены в концепцию и план послевоенного восстановления Крыма, обговорены с обществом и иметь критерии для надлежащей оценки выполнения.

До конца текущего года Украина готовит определенное видение и план действий по указанию ключевых блоков реинтеграционной работы – этот документ после предварительного рассмотрения президентом Украины будет представлен в виде рамочного визионного документа на Первом Парламентском саммите Крымской платформы. Также по этому плану будут разработаны конкретные проекты, к которым наше государство предложит приобщиться международным партнерам – для обеспечения евроинтеграционных процессов на территории деоккупированного Крымского полуострова.

Напомним, после серии взрывов в аннексированном Крыму российские военные передислоцировали часть персонала Черноморского флота РФ в Новороссийск, а также распределили находившуюся в Крыму авиацию по аэродромам на территории России.

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