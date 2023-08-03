Новая военная марка от "Укрпочты": Смилянский объявил дату продажи и заинтриговал

Приобрести новую марку "Истребители зла", посвященную боевым самолетам F-16, можно будет с пятницы, 4 августа.

В четверг, 3 августа, руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский объявил, что новая марка "Истребители зла" поступит в продажу уже завтра.

Об этом он сообщил в коротком видео в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах директор украинского почтового оператора держит терку с изображением истребителей F-16, а на столе перед ним лежит перец чили. В другой же руке Смелянский держит стакан с каким-то коктейлем.

“Уже завтра запускаем новую марку. Расскажем и о F-16, и о тематическом коктейле, и о терке”, – написал Смелянский.

Ранее в "Укрпочте" объявили предзаказ новой марки "Истребители зла", выпускаемой в честь боевых самолетов-истребителей F-16.

"Автор почтового выпуска "Истребители зла" Максим Паленко на рисунке метафорически изобразил, как украинская армия уничтожает московский Кремль — символ "Империи зла", перетирая его на истребительной терке. На конверте рыцарь в шлеме-трезубце олицетворяет благородство, силу и честь украинского воинства, защищающего родную землю”, — говорится в сообщении "Укрпочты".

"Укрпочта" запускает в продажу новую марку "Истребители зла" / Фото: Укрпочта

В комплекте этого выпуска – марковый лист, художественный конверт и открытка. Стоимость 172 грн., а тираж 600 тысяч экземпляров. 16 грн с каждой почтовой марки пойдет на благотворительный донат для пополнения коллекции беспилотников в Вооруженные силы Украины.

Напомним, легендарная почтовая марка "Русский военный корабль, иди…!" получила высшую награду международной филателистической художественной премии "Азиаго" в Италии — гран-при или "филателистический Оскар".

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