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Новая военная помощь США и сигнал Путину от Британии: главные новости ночи 18 января 2023 года

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Новая военная помощь США и сигнал Путину от Британии: главные новости ночи 18 января 2023 года

Фото: Facebook.com/ukr.embassy.usa

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 18 января 2023:

  • "Может быть, в конце недели": в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине Читать далее –>
  • В МИД Британии заявили о четком сигнале Путину своим решением предоставить Украине танки и другое оружие Читать далее –>
  • В Китае возлагают большие надежды на визит госсекретаря США Читать далее –>
  • Помощь для Украины не прекратится, пока будет война – премьер Нидерландов Читать далее –>
  • Нападение РФ на Украину ухудшило отношения между религиозными общинами — ООН Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3545
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