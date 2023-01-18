Новая военная помощь США и сигнал Путину от Британии: главные новости ночи 18 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 18 января 2023:
- "Может быть, в конце недели": в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине Читать далее –>
- В МИД Британии заявили о четком сигнале Путину своим решением предоставить Украине танки и другое оружие Читать далее –>
- В Китае возлагают большие надежды на визит госсекретаря США Читать далее –>
- Помощь для Украины не прекратится, пока будет война – премьер Нидерландов Читать далее –>
- Нападение РФ на Украину ухудшило отношения между религиозными общинами — ООН Читать далее –>
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