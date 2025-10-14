ТСН в социальных сетях

Новая волна аварийных отключений света охватила ряд областей Украины — полный список

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной после российских обстрелов.

Укрэнерго ввело аварийные отключения / © ТСН.ua

НЭК «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии в ряде областей. Ранее уже сообщалось об экстренных отключениях на Днепропетровщине, Донетчине и в остальных регионах. Теперь перечень областей, где были применены аварийные меры, расширился.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об этом 14 октября.

Аварийные и почасовые отключения: где не будет света

Аварийные отключения (полностью или частично) введены:

  1. Сумской области;

  2. Харьковской области;

  3. Полтавской области;

  4. Днепропетровской области;

  5. Кировоградской области (частично);

  6. Черкасской области (частично).

В Запорожской области аварийно обесточиваются исключительно промышленные потребители, тогда как население пока имеет более стабильное электроснабжение.

В Черниговской области оператор системы распределения применяет три очереди почасовых отключений (стабилизационные графики).

Энергетики подчеркивают, что сейчас идет ликвидация последствий российских атак на энергообъекты во всех пострадавших регионах.

«Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее бережно! Это помогает балансировать энергосистему и предотвращать более продолжительные отключения», — призвали энергетики.

Напомним, ранее речь шла о том, что часть Сумщины осталась без света. Обесточены 1 и 2 очереди.

