Новая волна аварийных отключений света охватила ряд областей Украины — полный список
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной после российских обстрелов.
НЭК «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии в ряде областей. Ранее уже сообщалось об экстренных отключениях на Днепропетровщине, Донетчине и в остальных регионах. Теперь перечень областей, где были применены аварийные меры, расширился.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об этом 14 октября.
Аварийные и почасовые отключения: где не будет света
Аварийные отключения (полностью или частично) введены:
Сумской области;
Харьковской области;
Полтавской области;
Днепропетровской области;
Кировоградской области (частично);
Черкасской области (частично).
В Запорожской области аварийно обесточиваются исключительно промышленные потребители, тогда как население пока имеет более стабильное электроснабжение.
В Черниговской области оператор системы распределения применяет три очереди почасовых отключений (стабилизационные графики).
Энергетики подчеркивают, что сейчас идет ликвидация последствий российских атак на энергообъекты во всех пострадавших регионах.
«Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее бережно! Это помогает балансировать энергосистему и предотвращать более продолжительные отключения», — призвали энергетики.
Напомним, ранее речь шла о том, что часть Сумщины осталась без света. Обесточены 1 и 2 очереди.