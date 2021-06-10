Новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени — Голубовская

Причина — появление в стране "индийского" штамма COVID-19.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

Такое предположение на своей странице в Facebook сделала главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

По ее словам, причиной этому может стать появление в стране более заразного и потенциально более смертоносного "индийского" штамма COVID-19.

Врач напомнила, что волна COVID-19, которая была в Украине весной и была самой тяжелой с начала эпидемии у нас в стране, связанная с "британским" штаммом.

"Теперь на новый штамм B.1.617.2 (Delta) (ред. - "индийской") пприходится большинство случаев заболевания в Великобритании. В США пока только 6% секвенированных случаев приходится на этот штамм, «британец» остается доминирующим", — отметила Голубовская и добавила, что так называемый "индийский" штамм коронавируса (Delta) зарегистрирован в 60 странах.

"На сегодняшний день совершенно очевидно, что его заразность выше, и пик заболеваемости регистрируется у молодых людей 12-20 лет", — подчеркнула она.

В комментариях к своему посту в Facebook о том, что новая вспышка коронавируса может произойти осенью, Голубовская написала, что "... и к осени все может быть".

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что в Украине есть угроза возникновения четвертой волны COVID-19, которая может быть вызвана "индийским" штаммом коронавируса.

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