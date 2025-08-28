Новая волна миграции после войны: почему Украине может не хватать собственных рабочих рук

Украинские беженцы / © Associated Press

Восстановление Украины после войны может столкнуться не столько с нехваткой денег, сколько с дефицитом рабочих рук. По оценкам НБУ, до конца 2025 года из страны уедут еще около 200 тысяч человек, а в 2026-м — еще столько же. Таким образом, за два года Украина может потерять около 400 тысяч граждан.

Об этом говорится в материале Офиса миграционной политики.

Еще весной Нацбанк прогнозировал обратный процесс: в 2026 году должно было вернуться 200 тысяч украинцев, а в 2027-м — даже полмиллиона. Однако теперь ожидания пересмотрели: "чистый возврат" мигрантов отложили еще на год, и в 2027-м домой, по новому прогнозу, вернется только около 100 тысяч человек.

Мигранты укрепляют экономику ЕС, но ослабляют Украину

Украинские беженцы / © Getty Images

В своем июльском инфляционном отчете НБУ предупреждает: затяжная миграция и медленный возврат украинцев приведут к серьезному дефициту рабочей силы. Это будет ограничивать темпы восстановления экономики, провоцировать неравномерность в разных секторах и регионах и давить на инфляцию, ведь зарплаты будут расти быстрее производительности.

В то же время, страны Европы делают все, чтобы удержать украинцев. Тамошние правительства активно поощряют работников Украины оставаться, ведь их труд существенно усиливает экономический рост.

"Украинцы активно работают, платят налоги и обеспечивают прирост ВВП других стран. Например, в 2024 году их вклад в рост экономики Польши составил 2,7%. Но для самой Украины это означает еще больший дефицит рабочей силы и обострение демографического кризиса", - объясняет руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляра Мустафаева.

По ее словам даже несмотря на то, что средняя зарплата украинцев за границей на треть ниже, чем у местных жителей, выгода для государств-реципиентов очевидна: Чехия, Польша или Словакия уже получают от украинцев больше налогов, чем тратят на их поддержку.

После войны возможна новая волна миграции: Украине придется искать рабочих за границей

Украинские беженцы. / © Getty Images

По оценкам экспертов, украинская экономика может ежегодно терять до 7,8% ВВП, если значительная часть выехавших во время войны не вернется.

"Наибольший вызов для государства - создать условия, которые будут стимулировать украинцев оставаться дома и возвращаться из-за границы. Речь идет о доступном жилье, новых рабочих местах, развитии образования, поддержке семей и бизнеса", - объясняет экономист Диляра Мустафаева.

Без жилья и работы возвращения не будет

Подобного мнения придерживается и глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Он отмечает, что безопасность важна, но решающими факторами для людей остаются жилье, достойная зарплата и социальная инфраструктура.

"Украина не строила социальное жилье даже после 2014 года, когда появились первые переселенцы. Теперь, когда война разрушила 29% жилищного фонда, эта проблема еще острее. Если государство не приступит к массовому строительству социального жилья, мы рискуем сохранить высокий уровень миграции и низкие показатели рождаемости", – говорит он.

70% украинцев могут остаться за границей

В настоящее время, по оценкам экспертов, за пределами Украины находится около 7 миллионов граждан. И чем дольше идет война, тем меньше шансов, что они вернутся.

"Мы прогнозируем, что не вернется около 70% украинцев, которые сегодня за границей. После войны не будет резкого экономического взлета, и это может запустить новую волну трудовой миграции - еще до 2 миллионов человек. Тогда возникнет вопрос: кто будет физически работать на восстановлении страны?" – предупреждает Воскобойник.

Украина может нуждаться в иммигрантах

По его словам, если трудовая миграция будет продолжаться, Украине придется открывать рынок труда для иностранцев.

"Мы должны быть готовы к тому, что для восстановления страны придется привлекать людей из других государств. Это могут быть специалисты, которые приедут, будут работать здесь и потенциально станут частью украинской политической нации. Если мы будем против этого процесса, то окажемся без рабочих рук, без достаточного количества налогоплательщиков и даже без потребителей для украинских товаров и услуг", - заключает он.

