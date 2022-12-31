Новая волна мобилизации в РФ и запуск ракет КНДР: главные новости ночи 31 декабря

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 31 декабря:
- Резников обратился к россиянам из-за возможной новой волны мобилизации. Читать дальше –>
- КНДР снова запустила две баллистические ракеты в акваторию Восточного моря. Читать дальше –>
- Зеленский вручил награды 95 военнослужащим. Читать дальше –>
- Украина полностью обеспечена продовольствием на следующий год – Шмигаль. Читать дальше –>
- Россия испытывает нехватку высокоточных ракет, поэтому все чаще использует иранские дроны – ISW. Читать дальше –>
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