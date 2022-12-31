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Новая волна мобилизации в РФ и запуск ракет КНДР: главные новости ночи 31 декабря

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Новая волна мобилизации в РФ и запуск ракет КНДР: главные новости ночи 31 декабря

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи

Главные новости ночи 31 декабря:

  • Резников обратился к россиянам из-за возможной новой волны мобилизации. Читать дальше –>
  • КНДР снова запустила две баллистические ракеты в акваторию Восточного моря. Читать дальше –>
  • Зеленский вручил награды 95 военнослужащим. Читать дальше –>
  • Украина полностью обеспечена продовольствием на следующий год – Шмигаль. Читать дальше –>
  • Россия испытывает нехватку высокоточных ракет, поэтому все чаще использует иранские дроны – ISW. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
1504
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