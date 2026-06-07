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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Новая волна опасной погоды снова ударит: на Киевщине объявлено штормовое предупреждение

В регионе прогнозируют грозы, град и сильный ветер

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности / © ГСЧС Украины

Сегодня, 7 июня, в Киевской области объявлено штормовое предупреждение: ожидаются значительные дожди, грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в КОВА.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 7 июня сильный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня Киевщину и Киев охватила непогода, как и предупреждали синоптики. Прошли сильные ливни, местами с грозой и сильным ветром.

Улицы и тротуары столицы ушли под воду. Вода била фонтанами из люков. Транспорт буквально плыл по дорогам, которые превратились в реки.

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Дата публикации
Количество просмотров
135
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