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- Украина
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Новая волна опасной погоды снова ударит: на Киевщине объявлено штормовое предупреждение
В регионе прогнозируют грозы, град и сильный ветер
Сегодня, 7 июня, в Киевской области объявлено штормовое предупреждение: ожидаются значительные дожди, грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщили в КОВА.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 7 июня сильный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 июня Киевщину и Киев охватила непогода, как и предупреждали синоптики. Прошли сильные ливни, местами с грозой и сильным ветром.
Улицы и тротуары столицы ушли под воду. Вода била фонтанами из люков. Транспорт буквально плыл по дорогам, которые превратились в реки.