Новая волна опасной погоды снова ударит: на Киевщине объявлено штормовое предупреждение

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности / © ГСЧС Украины

Реклама

Сегодня, 7 июня, в Киевской области объявлено штормовое предупреждение: ожидаются значительные дожди, грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в КОВА.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 7 июня сильный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, 6 июня Киевщину и Киев охватила непогода, как и предупреждали синоптики. Прошли сильные ливни, местами с грозой и сильным ветром.

Улицы и тротуары столицы ушли под воду. Вода била фонтанами из люков. Транспорт буквально плыл по дорогам, которые превратились в реки.

Новости партнеров