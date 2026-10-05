Новая волна похолодания резко накроет Украину: погода на неделю, 5-11 октября

Рабочая неделя начнется в Украине с достаточно теплой погоды / © pexels.com

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В ближайшие дни большинство областей Украины накроет новая волна внезапного похолодания после «бабьего лета».

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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Погода на неделю, 5-11 октября

В понедельник, 5 октября, из-за повышения атмосферного давления на всей территории страны ожидается погода без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха +6+11 градусов, дневная +17+23 градусов.

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Во вторник, 6 октября, на всей территории Украины сохранится комфортная и сухая погода. Температура воздуха днем будет от 17 до 21°С тепла.

В среду, 7 октября, в большинстве областей будет облачная погода, на юге и востоке будет преобладать солнечная погода. Осадков не прогнозируют. Дневной максимум температуры воздуха будет составлять от 18 до 21°С тепла, на юге — до 22°С тепла.

В четверг, 8 октября, температура воздуха местами даже увеличится. На западе страны днем прогнозируется от 20 до 24°С тепла. На остальной территории Украины днем преобладает облачная погода, температура воздуха от 19 до 21°С тепла, на юге местами до 18°С тепла.

В пятницу, 9 октября, в некоторых областях погода начнет ухудшаться. Похолодание следует ожидать сначала в западных областях. В течение дня будет дождь.

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На остальной территории Украины 9 октября будет еще преобладать комфортная погода, без осадков. Днем отметки термометров будут показывать от 17 до 21°С тепла.

10 октября похолодание накроет уже почти все области Украины, холоднее всего ожидается на западе. В течение дня прогнозируют дожди, местами значительные.

В воскресенье, 11 октября, из-за влияния поля повышенного давления ожидается погода без существенных осадков, небольшой дождь пройдет местами только в северо-западных регионах. Ветер преимущественно юго-западного направления, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +6+11 градусов, дневная +15+20 градусов.

Ранее синоптик сообщил, что Украину накроет вторая волна «бабьего лета». Дневная температура поднимется до +21 градуса.

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