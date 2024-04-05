Новая волна пыли из Сахары: дойдут ли до Украины ветры пустыни

Пыльные бури из африканской пустыни Сахара добрались до территории Франции. Но в этот раз загрязнение воздуха не угрожает Украине, по крайней мере, до среды, 10 апреля.

Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Сейчас на территории Украины другие воздушные потоки и, по крайней мере, до 10 апреля поступление пыли мы не ожидаем", — рассказала Наталья Птуха.

Предыдущая волна мелкого песка из пустыни, накрывшая Прикарпатье 31 марта, а затем распространившаяся на другие регионы нашей страны, стала возможной по двум причинам. Во-первых, соответствующие условия сложились в самой Сахаре, вследствие чего пыль, я точнее мелкий песок, поднялась в воздух.

Во-вторых, воздушные потоки, которые были в то время, перенесли эту пыль на огромное расстояние, частично задев Украину. При этом более крупные частицы осели из-за влажности воздуха над Средиземным морем, а более мелкие создали своеобразный "туман" из песка.

Напомним, в КГГА объяснили, чем опасна пыль из Сахары. Особую опасность это явление представляет для детей, пожилых людей и тех, кто имеет респираторные заболевания.

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