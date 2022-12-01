Новая волна ракетного террора. Как пережить массированные атаки с воздуха

Специалисты советуют, даже если при обстреле вы не пострадали физически, а шок прошел, оставаться внимательными к своему психическому состоянию.

10 октября российские войска нанесли наиболее массированный ракетный удар с начала полномасштабного вторжения. По территории Украины было выпущено 84 ракеты и 24 беспилотника "Shahed-136". Сильно в тот день пострадал Киев. Две крылатые ракеты типа "Калибр" с промежутком в 30 секунд разорвались у дома Юлии Даценко. От прямого попадания спасло двухэтажное пустое сооружение, за козырек которого зацепилась вражеская ракета.

"Пожарные сказали, что если бы этого не произошло и ракета разорвалась бы прямо в доме, то взрыв был бы слышен и виден не только со всех уголков Киева, но и области, поскольку он полностью газифицирован. И это был бы просто фейерверк, – вспоминает пережитое Юлия. – Эта ракета летела через весь двор, срезав, как горячим ножом масло, верхушки деревьев, повсюду разлетались ее куски, от которых загорелись и сгорели все машины во дворе, и остановилась под нашим балконом”.

Фото Юлии Даценко

В тот день только в столице погибли восемь и 49 были ранены. Враг выбрал новую тактику обстрелов: запускать большое количество ракет одновременно, чтобы пробивать щит ПВО, уничтожать критическую инфраструктуру и ужасать мирное население. Не осталось ни одного региона Украины, который не подвергся обстрелам. Если это наша обыденная реальность, что делать в случае ракетных атак и как полноценно жить в промежутках между ними?

Прежде всего, жителям городов, отдаленных от фронта, не стоит терять бдительность. В тот день, 10 октября, воздушная тревога продолжалась в столице около шести часов. Сначала Юлия с мамой спустились в хранилище, а затем, после нескольких взрывов в других районах города, они решили, что опасность уже миновала.

“Мы подумали, что, наверное, это все, потому что, как правило, несколько прилетов – и на этом заканчивается. Можно домой попить чаю и бежать на работу. Это была ошибка. Как только мы поднялись в квартиру, произошел один взрыв и сразу за ним второй. Чудом мы выжили. Это просто Божье провидение», – рассказывает Юлия.

Следует адекватно оценивать так называемое "правило двух стен" – способ скрываться за другой от фасада опорной стеной. В случае Юлии этот способ не сработал. Сила удара взрывных волн оказалась сверхмощной. “Я считала свой коридор безопасным, он находится даже между тремя стенами, внутри дома, но волна подумала себе иначе: она повернула, сломалась в сторону и пошла в коридор. Силой удара вынесло все, что там было. Просто счастье, что мы были не там, потому что дверь и дверные косяки переломились пополам и летели на нас острыми частями”, – вспоминает Юлия.

Фото Юлии Даценко

Спасатели службы ГСЧС объяснили жителям, что ударная волна изменила направление вероятно из-за того, что взрывов было два. Итак, наиболее надежными местами остаются бомбоубежища, подземные паркинги и станции метро. “В нашем доме мы хорошо обустроили подвал. Он отвечает критериям безопасности – есть вентиляция, два выхода, санузел и электричество. И он оказался достаточно надежным: находившиеся там соседи не пострадали”, – добавляет Юлия.

Также Юлия на собственном опыте почувствовала, как важным оказался ее фронтовой волонтерский опыт и курсы парамедиков. Когда в их квартиру прилетело, она помогла маме быстро покинуть дом и оказала первую медицинскую помощь.

Мы были все в порезах, но, слава Богу, они не были критичны. Я успела выхватить из машины свой медицинский рюкзак, и через несколько минут она сгорела дотла. Перевязала маму, потом передала ее медиками скорой, чтобы убедиться, что все хорошо. Обойтись такими ранениями после "Калибров" Юлия

Юля советует всем, кто может пройти курсы первой медицинской помощи и всегда иметь под рукой аптечку, в которой обязательно есть перекись водорода, бинт, пластыри, обезболивающее. Если в результате обстрела вы не пострадали и чувствуете в себе силы позаботиться о других, будьте внимательны к людям вокруг – они могут находиться в шоковом состоянии.

“Иногда лечебную помощь оказывали случайные люди, которые оказывались рядом. Даже ничего не говорили, просто постояли рядом в такую трудную минуту, – отмечает доктор психологических наук Инна Чухрий. – Тревожный сигнал, когда человек оцепенел. В таком случае нужно срочно вовлечь его в любую деятельность. Спросить, например: “У Вас есть спички? Давайте сделаем это или помогите перенести что-то”. Тогда запускается наше тело, и оно дает сигнал нашему мозгу выйти из глубокого стрессового погружения”.

Фото Юлии Даценко

Важно, чтобы человек в состоянии шоковой травмы был в тепле, независимо от времени года. Его обязательно нужно окутать одеялом, дать горячий напиток. Стрессовое событие забирает у человека слишком много ресурсов на уровне внутренних органов, и он чувствует холод, поэтому деятельность организма в повышенной опасности, – объясняет Инна Чухрий. – С точки зрения психологии, когда мы испытываем реальный стресс, наша психика регрессирует до ранних этапов нашей жизни, то есть до одного года, когда мы чувствовали себя защищенными от того, что родители нас закутывают”.

Если вы или люди рядом пережили шоковое событие, может произойти нарушение дыхания – ощущение спазма в горле, невозможность вдохнуть на полные легкие. “Нам нужно стабилизировать дыхание. Вдох должен быть короче выдоха. Например, когда вдыхаем – считаем до пяти, а когда выдыхаем – до семи. Стабилизировав дыхание, мы стабилизируем свой ум», – советует психолог Инна Чухрий.

Даже если во время обстрела вы не пострадали физически, а шок прошел, оставайтесь внимательными к своему психическому состоянию. Каждый человек имеет свой уровень стрессоустойчивости и реагирует на ситуацию индивидуально.

Фото Юлии Даценко

"Первую ночь мне было очень страшно. После того, как адреналин отпускает, ты отдаешь себе отчет в том, что произошло, – вспоминает Юлия Даценко. – Становится страшно, что ты мог увидеть, что могло произойти с мамой, или мама могла бы увидеть, что произошло со мной. Не надо бояться идти к врачам: выпишут какое-то успокаивающее лекарство, этого не надо стыдиться. Бывает, что только так можно не зайти в определенное состояние, из которого потом будет трудно выйти даже медицински. Чувствуете, что вам плохо – идите к врачу!"

Киевлянка Юлия, чудом пережившая ракетный удар, делает вывод о своем ближайшем будущем:

никогда не стоит терять бдительность;

не пренебрегайте сигналами тревоги;

не выключайте экстренные оповещения в телефоне;

держите заряженным сам телефон, повербанк, документы и аптечку первой медицинской помощи;

позаботьтесь о тех, кто вокруг, ведь не везде слышен сигнал воздушной тревоги.

“Мы создали домовой чат, и спускающиеся в подвал извещают всех. Это важно и для того, чтобы в случае завала было известно, сколько людей искать”, – делится опытом Юлия.

С другой стороны, Юлия убеждена, что в перерывах между тревогами необходимо пытаться жить по полной – здесь и сейчас.

“Вообще, когда ты работаешь и чем-то занят, это отвлекает, – говорит Юлия. – Мне повезло, я работаю администратором в Национальном академическом театре имени Ивана Франко. А искусство лечит – это проверено многовековой историей. Я обязательно советую людям не пренебрегать возможностью сходить в театр, в музей, на концерт, посмотреть хорошее кино. И отвлечься от каких-то бытовых вещей. Давайте вместе жить дальше! Силой этого нашего единства мы показываем, что мы сильны и обязательно победим”.