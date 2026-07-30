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- Украина
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Новая волна жары уже в Украине: вернутся ли завтра отключение света
Выдержит ли энергосистема новый скачок температуры и придется ли украинцам снова сидеть без света в жару? В «Укрэнерго» уже сформировали график работы на пятницу, 31 июля.
Несмотря на новую волну надвигающейся на Украину жары, отражений света пока не будет. По крайней мере, завтра, 31 июля.
Об этом сообщил в Укрэнерго.
«Завтра, в пятницу, применение мер ограничения не планируется», — сообщили в компании.
В то же время энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо и перенести пользование мощными электроприборами на дневное время: с 10:00 до 16:00.
Ранее эксперт спрогнозировала, сколько киевлян могут выехать из-за новых блекаутов зимой.
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