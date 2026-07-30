Новая волна жары уже в Украине: вернутся ли завтра отключение света

Будут ли отключение света в пятницу / © ТСН.ua

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Несмотря на новую волну надвигающейся на Украину жары, отражений света пока не будет. По крайней мере, завтра, 31 июля.

Об этом сообщил в Укрэнерго.

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«Завтра, в пятницу, применение мер ограничения не планируется», — сообщили в компании.

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В то же время энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо и перенести пользование мощными электроприборами на дневное время: с 10:00 до 16:00.

Ранее эксперт спрогнозировала, сколько киевлян могут выехать из-за новых блекаутов зимой.

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