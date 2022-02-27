Новая возможность финансовой помощи ВСУ: ПриватБанк запускает поддержку со счета “Бонус+”

ПриватБанк добавил возможность перевести средства для украинской армии со счета "Бонус+". Как это сделать, рассказывает ТСН.ua.
Как сообщают на официальной странице ПриватБанк в Facebook отныне все клиенты, имеющие бонусный счет Бонус+, также могут присоединиться к финансовой поддержке ВСУ и украинской армии.
Яу перечислить средства на нужды армии через приложение "Приват24" со счета "Бонус+":
- заходите в приложение "Приват24";
- выбираете раздел "Сервіси" и находите "Добро";
- выбираете "Допомога ЗСУ";
- появится список ваших банковских карт, где нужно выбрать счет "Бонус+";
- вводите сумму зачисления.
Все, ваши средства из "Бонус+" уже летят нашим воинам в ВСУ!