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В конце прошлой недели украинский президент заявлял, что Соединенные Штаты работают над организацией трехсторонней встречи Зеленского, Трампа и Путина в Европе, Саудовской Аравии, ОАЭ или на саммите G20 в Майами в середине декабря. США, как известно, официально пригласили кремлевского военного преступника на встречу Группы двадцати. И это впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, когда Белый дом приглашает Путина на мероприятие такого высокого уровня на территории Америки.

Но уже в понедельник, 19 октября, госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что были разговоры о встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Это, как известно, давняя мечта главы Кремля организовать «Ялту-2» относительно нового передела мира. В Кремле уже давно предлагают провести подобную встречу на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) 18-19 ноября в Китае. Впрочем, ни Трамп, ни Си пока официально не подтвердили участие в таком формате. Кроме, конечно, Путина.

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В этом году у президентов США и Китая уже были официальные двусторонние встречи во время трехдневных государственных визитов. Более того, после заявления Рубио в МИД КНР ответили, что не располагают никакой информацией о возможном трехстороннем саммите США-Китай-РФ для обсуждения урегулирования войны России против Украины. Хотя The Wall Street Journal сообщила, что Путин предложил Трампу встретиться в таком формате во время их последнего телефонного разговора 9 октября. Именно после него президент США объявил о дизельной сделке с Россией, сняв соответствующие санкции.

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Состоится ли такой саммит? О чем Трамп, Си и Путин могут договориться за спиной Украины? Читайте в материале ТСН.ua.

Трамп согласился: саммит на троих об Украине без Украины

Несмотря на официальный комментарий МИД КНР об отсутствии информации относительно возможного саммита Трампа, Си и Путина, несколько дней назад англоязычная South China Morning Post написала, что «динамику между тремя государствами широко рассматривают как ключевую для мирового порядка, не в последнюю очередь из-за войны России против Украины и конфликта США с Ираном».

В статье The Wall Street Journal отмечается, что по российскому предложению китайская сторона дала понять, что не будет отрицать. Сам Трамп, по словам высокопоставленного американского чиновника, на которого ссылается издание, еще не дал согласие, но открыт к такой идее ввиду стремления выполнить свое предвыборное обещание урегулировать войну России против Украины.

Позже в понедельник, 19 октября, во время общения с прессой Трамп заявил, что согласился бы на встречу с Си и Путиным без участия Зеленского, и сделает все, что в его силах, чтобы прекратить войну, независимо от того, будет ли кто-нибудь (украинский президент — Ред.) или нет. Президент США также сказал, что «Россия обращается с Украиной нормально, они не делают ничего особенного». Это заявление прозвучало в день, когда РФ ударила беспилотником по центральному парку Новой Водологи в Харьковской области, где погибли шесть человек. Среди них двое детей, в том числе младенец в коляске.

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А когда журналисты спросили слова Зеленского, что Трамп находится на неправильной стороне истории, американский президент ответил:

«Зеленский не знает, о чем говорит. Это человек, который должен был уже давно решить эту войну. Думаю, пора, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины».

Из-за существенного ухудшения отношений между Украиной и США, трехсторонний саммит Америка-Китай-Россия, о котором так мечтает кремлевский военный преступник, действительно может состояться. В последние недели Трамп неоднократно заявлял, что именно Зеленский, а не Путин, не хочет завершать войну. А во время общения с журналистами в понедельник, 19 октября, американский президент снова повторил, что США предоставили Украине многое, а Украина не дала США ничего.

Разделение мира на троих: Трамп стал на сторону Путина

Все чаще в заявлениях Трампа звучит, что Украина, а не Россия, виновата в продолжении войны. Что Украина многое получила от США, ничего не дав вместо этого. Будто жертва непровоцированной агрессии, продолжая сопротивление уже почти пять лет подряд, имеет ресурсы вернуть по крайней мере часть оказанной помощи, когда Соединенные Штаты вознаграждают Россию ослаблением санкций, а Украину наказывают отсрочкой поставок вооружений (в том числе средств ПВО), ограничением работы Starlink и доступа к Starlink.

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ТСН.ua уже писал, что накануне промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, когда американцы будут переизбирать треть Сената и всю Палату представителей, Трамп и его команда решили сделать Украину козлом отпущения, обвиняя нас в росте цен на дизель на американских заправках, дефиците капитуляционный «мир» с Путиным и т.д.

К повышению стоимости цен на горючее в мире, как и к дефициту оружия в Америке, привела именно проигранная США война в Иране. Однако, имея рекордно низкий в преддверии промежуточных выборов в Конгресс рейтинг одобрения — всего 31% — Трамп продолжает обвинять Украину во всех своих ошибках, требуя прекратить удары по российским НПЗ. В то же время, несогласованность позиций внутри команды Трампа иногда выливается в довольно абсурдные заявления. К примеру, в эфире CNN министр энергетики Крис Райт заявил, что дизельная сделка Трампа с Путиным — это действительно давление на Россию, потому что у нее нет дизеля для экспорта.

«Единственный способ, которым она может получить дополнительный дизель для экспорта — это снизить интенсивность конфликта с Украиной. Это не снисхождение к России. Это стимул для завершения войны», — добавил Крис Райт.

В то же время, по многочисленным сообщениям западных СМИ, администрация Трампа также хочет вывести из-под санкций часть российского теневого флота и оказывает давление на европейские страны, чтобы те разблокировали часть замороженных в Бельгии активов Центробанка РФ. Учитывая, как стремительно действующая администрация США становится на сторону Кремля, с высокой долей вероятности трехсторонняя встреча Трампа, Си и Путина на саммите АТЭС в середине ноября может состояться.

Украинский министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что такой саммит подпитал бы аппетит Путина к самовосхвалению и предоставил бы ему статус, которого он не заслуживает, потому что Путин — военный преступник. В то же время трехсторонняя встреча Украина-США-Россия, по словам главы МИД Украины, могла бы помочь завершить войну быстрее.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, реагируя на возможность трехсторонней встречи Трампа, Си и Путина, напомнил, что первая Ялта признала советское господство над территориями Восточной Европы, и теперь Путин хочет получить в подарок украинские территории, которые он не в состоянии завоевать.

В то же время, пока неизвестно, заинтересован ли Китай, как принимающая саммит АТЭС сторона, превращать его в саммит Трампа, Си и Путина. Ведь это будет, прежде всего, подарком Кремлю, который еще до начала полномасштабного вторжения в Украину предлагал США разделить сферы влияния в Европе. К тому же, при сегодняшних обстоятельствах, когда Европа помогает Украине финансово и военно, любые договоренности относительно тех или иных условий завершения войны должны быть приняты Киевом и ключевыми европейскими столицами.

Вдобавок, если после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября республиканцы потеряют обе палаты, Трамп уже будет скорее «хромой уткой». Поэтому что угодно, что президент США пообещает Путину, так и останется только громкими заявлениями.

Дата публикации 20:00, 19.10.26 Количество просмотров 20 Почему США не предупредили об ударе баллистикой? Все подробности массированной атаки по Украине

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