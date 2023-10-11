Новейшая система ПВО: в чем преимущества Terrahawk Paladin, которую Украине передаст Великобритания

Вскоре Украина получит антидроновые мобильные системы малой дальности Terrahawk Paladin. Комплекс, разработанный и изготовленный британским MSI Defence Systems, предназначен для эффективной защиты военных и критических инфраструктурных объектов от широкого спектра БПЛА-угроз.

Об этом сообщает Military Media Center.

Что известно о ПВО

Как поясняют специалисты, система выполнена в виде мобильной платформы, которая может доставляться к точке развертывания на грузовике, соответствующем стандарту НАТО Demountable Rack Offload and Pickup System. Главным вооружением установки является 30-мм автоматическая пушка Mk44 Bushmaster II, оснащенная системой двойного питания, позволяющая использовать два разных типа боеприпасов, в том числе с программируемым подрывом. Terrahawk способен уничтожать цели на дальности до 2 км.

"Комплекс оснащается РЛС с активными фазированными антенными решетками, что позволяет вести наблюдение за целями на 360 градусов. Управление системой осуществляется с помощью выносных пультов", – отмечается в сообщении.

В состав системы также входят оптико-прицельная станция SATOS с дневными и тепловизионными камерами, которые помогают выявлять потенциальные угрозы в неблагоприятных ситуациях или ночью.

В чем ключевые преимущества:

Система управления огнем комплексом обеспечивает отслеживание цели с помощью искусственного интеллекта. Она рассчитывает не только баллистическую компенсацию, но и имеет улучшенный алгоритм распознавания целей, разработанный польской компанией Advanced Protection Systems;

Может отслеживать несколько целей одновременно, сообщая точное трехмерное расположение объекта в режиме реального времени. Благодаря машинному обучению ИИ Terrahawk классифицирует летательные объекты и, таким образом, различает БПЛА и птиц;

Независимо от того, будет ли Terrahawk Paladin развертываться как одиночная система или как часть эшелонированной обороны, она будет обеспечивать значительные тактические и стратегические преимущества по сравнению со стационарными системами ПВО.

Напомним, определенное количество этих самых современных систем Terrahawk Paladin будет передано Украине в рамках очередного пакета военной помощи от Великобритании. Его анонсировали сегодня, 11 октября.

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