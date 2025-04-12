Новейшие дроны-перехватчики доказали свою эффективность в небе над Украиной: детали от главы КМВА

Зенитные дроны-перехватчики / © Киевская городская военная администрация.

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Современная война — это война технологий и изобретательности. Наш враг массово применяет ударные беспилотники, основной целью которых является террор мирного населения. Для этого Россия модернизирует свои дроны-камикадзе и изменяет тактику их применения.

Об этом написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

«Украинские оружейники и Силы обороны постоянно работают над усовершенствованием небесного щита. Одно из таких инновационных решений — зенитные дроны. Эти новейшие дроны-перехватчики уже доказали свою эффективность в небе над Украиной. Теперь пора масштабировать это решение», — написал он.

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Ткачекно отметил, что именно к одному из таких проектов присоединилась Киевская городская военная администрация, работая в координации с Киевской областной военной администрацией и УСиЗ ПВО Киева.

«Уверен, что развитие технологического преимущества — вопрос выживания. Поэтому наша цель сейчас — создание прочной мил-тек среды столицы и поддержка уже существующих инициатив. Работа продолжается», — резюмировал он.

Напомним, в Киевской области успешно прошел испытание ловец «Шахедов».

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