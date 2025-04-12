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- Украина
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Новейшие дроны-перехватчики доказали свою эффективность в небе над Украиной: детали от главы КМВА
Пора масштабировать выпуск новейших зенитных дронов-перехватчиков.
Современная война — это война технологий и изобретательности. Наш враг массово применяет ударные беспилотники, основной целью которых является террор мирного населения. Для этого Россия модернизирует свои дроны-камикадзе и изменяет тактику их применения.
Об этом написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
«Украинские оружейники и Силы обороны постоянно работают над усовершенствованием небесного щита. Одно из таких инновационных решений — зенитные дроны. Эти новейшие дроны-перехватчики уже доказали свою эффективность в небе над Украиной. Теперь пора масштабировать это решение», — написал он.
Ткачекно отметил, что именно к одному из таких проектов присоединилась Киевская городская военная администрация, работая в координации с Киевской областной военной администрацией и УСиЗ ПВО Киева.
«Уверен, что развитие технологического преимущества — вопрос выживания. Поэтому наша цель сейчас — создание прочной мил-тек среды столицы и поддержка уже существующих инициатив. Работа продолжается», — резюмировал он.
Напомним, в Киевской области успешно прошел испытание ловец «Шахедов».