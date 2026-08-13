Новые правила для украинцев в Германии: кому могут отказать во временной защите

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В Германии временная защита была продлена на европейском уровне 5 августа 2026 года. Однако лица, проходящие военную службу, не получат временную защиту, если они не докажут, что они выехали из Украины с разрешения.

Об этом ТСН эксклюзивно рассказал спикер Федерального министерства внутренних дел (BMI).

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Важный нюанс: это ограничение заповедной зоны распространяется только на вновь прибывших с 31 июля 2026 года.

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«Лица, которые уже находились в Германии до этой даты и имеют вид на жительство в соответствии с § 24, абзаца 1 Закона о проживании, не подпадают под это положение», — отметил он.

Предпосылкой является то, что статья 2 Имплементационного решения (ЕС) 2026/1912 уже вступила в силу 31 июля 2026 года, поэтому ограничение также должно быть введено на национальном уровне как можно ближе к срокам его введения на европейском уровне.

Также отмечается, что лица, которые въезжают в Германию с 31 июля 2026 года и подлежат военной службе в соответствии с украинским законодательством, таким образом не получат временную защиту, если они не докажут, что они:

выехали из Украины за разрешением, что необходимо согласно украинскому законодательству от компетентных украинских органов власти;

освобождены от военной службы.

Кроме того, представление заявления о предоставлении убежища в целом возможно, а затем оно будет рассматриваться в каждом частном случае Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF). Однако сама по себе военная обязанность в Украине не является основанием для предоставления убежища.

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Как мы писали, в Чехии уже начали отказывать украинским мужчинам во временной защите из-за новых правил ЕС. С 5 августа мужчины 23–60 лет должны подтвердить выполнение воинской обязанности перед Украиной или законные основания для выезда. Через несколько дней в Чехии десятки мужчин не смогли приобрести статус, поскольку не предоставили необходимые документы. Основным подтверждением является выписка из электронной военной книги или другой военно-учетный документ. Чешские власти называют новые требования также шагом к постепенному завершению режима временной защиты после окончания войны. В настоящее время в Чехии находится более 396 тысяч украинцев.

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