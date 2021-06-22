Новинки на телеканале ПЛЮСПЛЮС в июле: премьера мультсериала "Волк на 100%" и новые серии "Изысканной Нэнси"

Не упустите премьеры и продолжение любимых мультсериалов на телеканале Плюсплюс.

В начале июля зрители телеканала ПЛЮСПЛЮС получат двойную порцию премьер. С 3 июля, в субботу, в 20:10 стартует мультсериал "Волк на 100%", а вслед в 20:30 — новые серии мультсериала "Изысканная Нэнси". Премьерные эпизоды можно будет смотреть на ПЛЮСПЛЮС ежедневно.

"Волк на 100%" — мультсериал о мальчике Фредди, который вырос в семье оборотней. В ночь, когда Фредди должен был превратиться в волка, происходит непредсказуемое, а для мальчика — ужасная ситуация. Он превращается в опрятного, ухоженного розового пуделя. И вот, когда Фредди уже готов бежать, не все складывается, как желается. Теперь пудель Фредди должен доказать, кто здесь стопроцентный волк.

"Изысканная Нэнси" — анимационный сериал о мисс-совершенство. Нэнси всегда выглядит потрясающе, носит изысканный наряд и ведет себя как настоящая леди. Еще к этому же, употребляет французские словечки. А все потому, что Нэнси имеет распорядок дня, о котором может мечтать почти каждая девушка: отдых, украшения, балет, музыка и развлечения. И все это устраивает для нее ее мама, чтобы воспитать Нэнси настоящей юной леди.

Не пропускайте премьеры и продолжение любимых мультсериалов на телеканале ПЛЮСПЛЮС. Подписывайтесь на страницы телеканала в социальных сетях instagram и facebook, чтобы следить за анонсами, новостями ПЛЮСПЛЮС и событиями в мире анимации.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку