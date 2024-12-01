Новое бронирование и налоги, "тысяча Зеленского" и зимние праздники: какие изменения ждут украинцев в декабре

Последний месяц года, как всегда, будет насыщен изменениями и ожиданиями лучшего.

В последний месяц 2024 года в Украине начнут действовать новые правила бронирования и предоставления отсрочек от мобилизации, вступит в силу исторический закон о повышении налогов, начнутся выплаты зимней помощи от государства, а также произойдет ряд изменений в транспортной сфере.

Кроме того, украинцев волнует, как в декабре изменятся пенсии и тарифы на коммуналку и будут ли дополнительные выходные на зимние праздники. ТСН.ua собрал все, что известно о нововведениях.

Новые правила бронирования военнообязанных

Кабмин принял постановление №1332, которое вводит новые правила бронирования военнообязанных работников. Изменения вступят в силу 1 декабря, а все процессы будут переведены в электронный формат через портал "Дія".

Теперь бронировать своих сотрудников смогут только те критические предприятия, которые не имеют налоговой задолженности и выплачивают своим работникам зарплату, средний уровень которой составляет по меньшей мере 2,5 минимальных зарплаты, то есть 20 тысяч гривен.

Зарплата каждого забронированного работника также должна быть не ниже этого уровня.

Впрочем, какие именно предприятия получат статус критически важных, пока неизвестно. Четкие критерии определения критичности должны разработать в течение 10 дней после вступления в силу постановления.

Тем предприятиям, статус которых влияет на введение в действие новых правил, его продлят автоматически до конца года.

Все отсрочки, предоставленные до 1 декабря, сохраняются, но их срок действия не может быть дольше 28 февраля 2025 года, так как теперь пересмотр перечня критически важных предприятий и бронирования их работников будет происходить каждые три месяца.

Историческое повышение налогов

Также в первый день декабря вступает в силу закон №11416-д о повышении налогов, который президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 ноября.

Основные изменения согласно обновленному налоговому кодексу:

ставка военного сбора вырастет с 1,5% до 5% для всех доходов граждан.

ставка налога на прибыль для банков повышается до 50% за 2024 год.

для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения вводится военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы, а для I, II и IV групп – 10% от размера минимальной зарплаты.

Также вводятся авансовые взносы по налогу на прибыль для АЗС и пунктов обмена валюты, а отчетность о НДФЛ теперь будет подаваться ежемесячно.

Ожидается, что повышение налогов принесет около 8 млрд гривен в 2024 году и 141 млрд гривен в 2025 году.

Начало выплат "тысячи Зеленского"

Уже с 1 декабря в Украине запустят программу зимней "єПідтримки". Каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты услуг и товаров.

Помощь от государства, которую в народе уже окрестили "тысячей Зеленского", получит каждый гражданин Украины независимо от возраста, находящийся на территории государства.

Эти средства можно будет потратить на:

оплату коммуналки;

оплату образования;

оплату лекарств и медицинских услуг;

оплату мобильной связи;

покупку книг и одежды;

страхование;

автобусные и ж/д билеты;

военные облигации;

благотворительность, в том числе донаты на ВСУ.

В Киеве откроют Подольский мост

В Киеве от 1 декабря разрешат движение по Подольскому мосту через реку Днепр для легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования. Но для грузовиков Подольский мостовой переход пока останется закрытым. Решение поддержал Совет обороны Киева.

Ранее мостом могли пользоваться транспортные средства специального назначения и городской пассажирский транспорт.

В частности, откроется движение по новому тоннелю, соединяющему мостовой переход с съездом на улицу Петра Вершигоры, ведущий к проспекту Романа Шухевича и жилому массиву Троещина.

КГГА также обещает обустроить близлежащую территорию возле вновь построенного тоннеля до конца 2024 года.

"Укрзализныця" расширяет перечень поездов

С 15 декабря начнут курсировать несколько новых поездов между Украиной и соседними странами.

Киев – Будапешт (№9/10);

Львов – Кишинеу;

Киев – Братислава (№ 27/28) с пересадкой в Чопе на словацкий поезд (№ 617/961);

Варшава – Ковель (перевозчик польский SKPL Cargo);

Варшава Восточная – Дорогуск (перевозчик железная дорога Польши).

Кроме того, с 16 декабря начнут курсировать и несколько внутренних железнодорожных маршрутов:

Киев – Солотвино №83/84.

Харьков – Черновцы № 145/146;

Кривой Рог – Ясиня № 33/34;

Кременчуг – Ужгород № 125/126;

Полтава – Ужгород № 129/130

Днепр – Рахов № 61/62.

Продажа билетов на эти внутренние рейсы открыта с 27 ноября.

Государственные праздники в декабре – будут ли дополнительные выходные

В декабре Украина празднует несколько важных дней. Но во время войны дополнительные выходные дни на праздники не предусмотрены.

Итак, в декабре 2024 года Украина отмечает:

Установят ли главную елку Украины в Киеве

В Киеве уже начали подготовку к новогодним праздникам. Об этом ТСН.ua стало известно из собственных источников. Как и в прошлом году, на Софийской площади планируют установить главную новогоднюю елку Украины на средства меценатов.

"Она будет белого цвета и с гирляндами, сияющими голубовато-небесным светом", – говорят организаторы.

Других деталей пока не сообщают, но известно, что возле главной елки, как и в прошлом году, можно будет задонатить на ВСУ и воспользоваться фотозоной.

Впрочем, из-за требований безопасности массовых мероприятий на зимние праздники не предусмотрено.

Увеличат ли пенсии в декабре 2024 года

В декабре 2024 года Минсоцполитики и Пенсионный фонд Украины не планируют каких-либо существенных реформ или перерасчетов социальных выплат, но некоторым пенсионерам все же увеличат выплаты.

Речь идет о возрастных надбавках к пенсии, которые зависят от возраста пенсионера и повышаются каждые 5 лет.

На специальную возрастную надбавку могут претендовать пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

достигли возраста 70 лет;

общая сумма их пенсий не превышает 10340,35 гривны;

получают пенсию по возрасту.

Размер надбавки зависит от возраста пенсионера.

300 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен для граждан от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен для лиц от 80 лет.

Надбавка по возрасту начисляется автоматически и добавляется к основной сумме пенсии.

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в декабре

С 1 декабря тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление останутся неизменными.

Увеличение цены на энергоносители не повлияет на цены для потребителей. Благодаря поддержке государства энергокомпании смогут работать без убытков, а поставки газа будут оставаться стабильными.

"Цена для потребителей не будет расти, поскольку правительство подняло цену до 4,32 копейки. Этих средств достаточно для энергокомпаний, чтобы они работали без убытков. Не только Энергоатом и Укргидроэнерго и другие государственные компании обеспечивают поставки энергии", – заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

По его словам, компании понесут убытки, но останутся прибыльными благодаря поддержке государства.

Напомним, НБУ прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду будут оставаться неизменными в течение 2024-2025 годов. Однако с 2026 следует ожидать их постепенное повышение, говорится в новом инфляционном отчете Национального банка Украины.

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