Новое место для отдыха в Харькове: чем заняться в Сквере Мыслителей

Новое место для отдыха в Харькове: чем заняться в Сквере Мыслителей

В Харькове, на улице Полтавский шлях, 22, открыли новый Сквер Мыслителей. В центре него – уникальная скульптура с виртуальной реальностью, уже попавшая в Книгу рекордов Украины.

Монумент состоит из фигур духовных лидеров трёх народов: украинский философ Григорий Сковорода, казахский мыслитель Абай Кунанбаев и азербайджанский просветитель Мирза Фатали Ахундов, которые словно вырастают на ветвях дерева. Позади памятника – три флагштока с поднятыми флагами каждого из государств.

Идея создания сквера принадлежит почетному консулу Республики Казахстан в Харькове, президенту Харьковского дипломатического клуба Эмину Наджафли. Он выступил главным и единственным меценатом проекта.

"Я родился в Азербайджане, долго живу и работаю в Украине, а в качестве почётного консула представляю Казахстан. При этом я люблю все три страны. Эта скульптура подчеркивает единство наших трех народов, а также отражает мультикультурность Харькова. Во все периоды его истории здесь бок о бок жили люди разных культур и обычаев, соединялись разные архитектурные стили и традиции. При этом народы не враждовали, а дополняли друг друга", – объясняет задумку меценат проекта.

Композиция из трех мыслителей – дело рук известного в Харькове скульптора Сейфаддина Гурбанова. Монумент выполнен из бронзы на гранитном постаменте, высота – около 6 метров.

И сквер, и скульптура сразу же попали в Книгу рекордов Украины. Всё дело в уникальной композиции монумента: во-первых, это единственный подобный монумент, установленный на фонтане. Во-вторых, он оснащен уникальным поворотным механизмом и за три минуты делает полный оборот.

Еще одна особенность памятника – интерактивность. Если навести смартфон на кьюар-код, вам проведет экскурсию виртуальный Григорий Сковорода.

"Это интересный образовательный проект. Ведь учеба – это не только о том, чтобы сидеть за партой. Это и об использовании современных технологий и гаджетов. Когда ты получаешь знания в буквальном смысле на ходу", – делится мнением народная депутатка, глава парламентского комитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

На церемонии открытия Сквера Мыслителей харьковчанам устроили яркий праздник: выступления Сергея Бабкина, симфонического оркестра Prime Orchestra, бесплатные угощения национальными блюдами. На уличном фудкорте успели накормить более 3 тысяч горожан. Традиционный восточный шашлык готовил отец мецената проекта Эмина Наджафли.

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