Новое "Межигорье" и маленький сын: как изменилась жизнь "легитимного" Януковича в России

По словам прокурора Бабенко, вернуть Януковича в Украину и осудить пока не удастся.

Беглец экспрезидент Виктор Янукович вместе со своей "шайкой" почти 10 лет не выезжает за пределы РФ, потому что боится преследования. Там он себе обустроил новое "Межигорье" по соседству с другими российскими чиновниками.

Как изменилась жизнь "легитимной" и сможет ли Украина когда-нибудь посадить ее на скамью суда — говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Уезжал ли Янукович за пределы РФ

После побега в Ростов 2014 года Янукович больше не выезжал за пределы РФ. Об этом в интервью Укринформу заявил прокурор по делам Майдана Иван Бабенко. Из-за международного преследования "легитимный" стал "русской пленницей" — живет в имении под Москвой и наверняка ждет, пока его оттуда освободит принц на белом коне.

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Не зафиксированы случаи, чтобы Янукович или кто-то из его бывших подчиненных выезжал даже в страны третьего мира, африканские страны или страны, которые не сотрудничают с международными розыскными институтами. Не думаю, что кто-то из них рискнет куда-то уехать, кроме Беларуси.

Кроме путешествий по России Янукович вряд ли себе в чем-то отказывает. Еще в 2016 тогдашний корреспондент УНИАН в Москве Роман Цымбалюк ездил на поиски Федоровича элитными селами подмосковья. Тогда его геолокацию якобы слив уже покойный российский певец Иосиф Кобзон.

Где сейчас живет Янукович

В конце февраля 2014 года российский политик Олег Митволь в твиттере сдал, где живет Янукович. В настоящее время эту информацию уже подтверждает и украинская прокуратура. Сами россияне называют ее подмосковной Барвихой. По соседству с Януковичем здесь живут российские певцы, рэпперы, миллиардеры и путинские чиновники.

Через годы в изгнании успел Янукович стать и молодым отцом. По крайней мере, так в 2020-м утверждала журналистка Соня Кошкина. По ее информации, примерно в 2018 году у Федоровича от любовницы Любови Полежай родился сын Гриша.

Попытка вернуться в украинское инфопространство

Сам Янукович не медийный. После откровенно неудачных выходов на публику россияне бросили попытки продвигать его в украинское медиапространство. Сбежавший экспрезидент вынырнул из небытия 2019 года перед выборами.

Уже во время вторжения Янукович вышел из тени и написал обращение к украинцам. Эту информационную операцию бывший президент снова провалил.

Остались невыездными из России и прихвостные Януковича: эксминистр МВД Виталий Захарченко и его бывшие подчиненные — экс-замруководителя киевской милиции Петр Федчук и экскомандир "Беркута" Сергей Кусюк. Последние двое служат в русских силовых структурах. Дополняет украинскую диаспору предателей бывший премьер Николай Азаров и эксгенпрокурор Виктор Пшонка. А вот бывший министр обороны Лебедев вместе с бывшим главой СБУ Якименко скрываются в оккупированном Крыму.

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Скрывается в России и бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович. В июле 2022 года ему объявили подозрение в государственной измене. Тот должен был обеспечить россиянам скорый захват юга Украины.

По словам прокурора Бабенко, вернуть Януковича в Украину и осудить пока не удастся. Украинское правосудие еще в 2020 году просило Интерпол выдать беглеца, однако там считали дело политически пристрастным.

Дело в отношении Януковича

Напомним, 4 октября 2023 года ДБР завершило следствие по делу в отношении Виктора Януковича за организацию разгона и расстрелов майдановцев 18 – 20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направили в суд. Кроме Януковича, среди обвиняемых также бывшие министр внутренних дел Захарченко, глава СБУ Якименко, министр обороны Лебедев и другие силовики.

Ранее мы писали, что после побега из Украины в феврале 2014 года экспрезидент Виктор Янукович поселился в России, как и его ближайшие приспешники – бывший премьер-министр Азаров, эксминистр внутренних дел Захарченко и эксгенпрокурор Пшонка.

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