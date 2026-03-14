Новое наступление РФ: Кремль готовит технику и личный состав на ключевом направлении фронта — военные
Оккупанты накапливают бронетехнику в Донецкой области, ВСУ готовятся к отражению.
Российские войска готовят личный состав и бронетехнику к вероятному наступлению на Славянском направлении в Донецкой области.
Об этом сообщает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада в Facebook.
По данным бригады, оккупанты продолжают давить, применяя тактику малых групп.
В частности, днем активность россиян снижается из-за солнечной погоды, но ночью они активизируются, используя антитепловизионные плащи и особенности рельефа для передислокации, отмечают в 81 ОАеМБр.
По предварительной информации, ведется подготовка личного состава и бронированной техники к вероятному наступлению. Несмотря на сложную обстановку, десантники 81-й бригады готовы к сценариям, которые ежедневно прорабатывает противник на Славянском направлении», — отметили в бригаде.
Кроме того, там подчеркнули, что увеличилось количество ударов с применением вражеских дронов-камикадзе. Чаще всего используются БПЛА на оптоволокне, баражирующие боеприпасы Молния и Ланцет, а также сбросы с квадрокоптеров типа Мавик.
В то же время армия страны-агрессора РФ постоянно проводит разведку беспилотниками «Крыло», что позволяет корректировать работу артиллерии и ударных дронов, добавили военные.
Напомним, ранее спикер группировки войск «Схід» Григорий Шаповал заявил о том, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Имеются признаки подготовки армии РФ к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов.