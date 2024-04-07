Новое наступление РФ, недостаток боеприпасов и "обмен всех на всех": главное из интервью Буданова

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов дал интервью немецкому телеканалу ARD, передает Tagesschau. В нем он рассказал о новом наступлении РФ, в каком вооружении нуждается Украина от союзников и когда наконец "упадет" Крымский мост".

TSN.ua собрал основные положения главы ГУР.

Новое наступление РФ

Украина ожидает нового наступления РФ в конце мая 2024 года.

По словам Буданова, "ситуация достаточно сложная, но контролируемая".

"Мы ожидаем усиления российских наступательных действий в конце весны и в начале лета, особенно в районе Донбасса. Немного будут поддвигаться к Временному Яру. Двигаться в сторону города Покровска, в стратегическом направлении на Покровск ", — сказал он.

Зачем Украине немецкие Taurus

Руководитель украинской разведки надеется, что Германия предоставит Украине крылатые ракеты Taurus, которые смогут наносить удары по важным целям противника.

"Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь. Это замечательное оружие, чтобы поражать командные центры, поражать очень важную цель", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также добавил, что наша страна хочет положиться на Германию и надеется на ее помощь.

Нехватка боеприпасов на фронте

Украина на сегодняшний день нуждается в " дополнительном количестве артиллерийских систем ". Впрочем, по словам Кирилла Буданова, " нам не будет катасрофически тяжело без полной поддержки союзников".

Он ожидает значительного подъема оборонной промышленности в Европе в этом году. Кроме того, Буданов надеется на то, что ЕС компенсирует отсутствие помощи США.

Когда упадет Крымский мост

Глава ГУР убеждает, что Керченский мост во временно оккупированном Крыму рано или поздно упадет. Он остается важной целью.

"Украине в последние месяцы удалось отбить нефтяные платформы в Черном море и систематическими атаками успешно отбросить Черноморский флот России в Крыму. Именно благодаря этим операциям Украина снова может экспортировать зерно по Черному морю, чтобы прервать российские поставки, Керченский мост также остается важной целью. Мост усиленно охраняется и защищается. Но все над этим работают", — сказал он.

Обмен "всех на всех"

В Главном управлении разведки приветствуют инициативу Папы Римского Франциска по обмену всех российских пленных на всех украинских.

"Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело: убедить Россию ", — сказал главный разведчик, занимающийся обменом пленных со стороны Украины. Однако Буданов уверен, что Россия в этом не заинтересована.

Руководитель ГУР подчеркнул, что центральным посредником в обмене военнопленными уже не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.

Причастна ли Украина к теракту в "Крокус Сити Холл"

Кирилл Буданов считает "абсолютно абсурдным обвинением" то, что Россия без каких-либо доказательств связывает Украину с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холяке. По его мнению, цель еще больше закрепить ненависть к Украине в России.

Руководитель ГУР также отрицает причастность Украины к подрыву газопровода "Северный поток".

"Я более чем уверен, что никто из официальных лиц в Украине не мог иметь к этому отношения. Даже физически. И точно знаю, что никакой службе таких приказов не давали ", – резюмировал Кирилл Буданов.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит "очень конкретный и справедливый ответ " за ракетные атаки России по Харькову и другим городам на востоке.

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