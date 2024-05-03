Новое наступление РФ: успела ли Украина построить прочные оборонительные рубежи

Россияне уже активно наступают в сторону Покровска и угрожают Харькову и Сумам. Успела ли Украина укрепить оборону, рассказал Александр Мусиенко.

На фоне наступления РФ в Донецкой области и угрозы для северных областей, а также Харькова Украина взялась за строительство оборонных укреплений.

Успела ли Украина построить крепкие оборонительные рубежи, в эфире "1+1" рассказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он обратил внимание на другую проблему, чем само построение фортификационных сооружений.

"Оборонительные рубежи есть. Вопрос в том, что оборонительные рубежи нужно прикрывать от ударов российской авиации, с чем есть проблемы, к сожалению, потому что не хватает средств. Соответственно по этим оборонным рубежам прилетают КАБы и жизнеспособность не всех этих оборонительных рубежей продолжалась, к сожалению", – говорит эксперт.

Мусиенко обратил внимание, что Силы обороны уже отступили из ряда участков на Авдеевском направлении.

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"Надо понимать, что участки в районе Очеретино, здесь сейчас есть определенные высоты, почему Россия наступала, дальше это все, дальше это овраги. И соответственно там обороняться достаточно сложно, потому что открытые участки местности. Конечно, это для России так же усложняет задачу наступать по открытому участку, их видно, их поражают дроны., – подытожил аналитик.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум.

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