Новое назначение в Минобороны: что известно о руководителе важного направления

Полковник Половенко будет сфокусирован на вопросах тылового довольствия.

Кабинет министров Украины назначил Виталия Половенко заместителем министра обороны Украины. В команде Минобороны полковник Половенко будет сфокусирован на вопросах тылового довольствия.

Об этом сообщили на официальном сайте украинского оборонного ведомства.

Приоритетными направлениями работы нового замминистра будут:

разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения;

усовершенствование системы вещевого обеспечения;

своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте.

"Его опыт поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны", — отметили в ведомстве.

Что известно о новом замминистре

С 2019 года Виталий Половенко занимал должность начальника отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.

Участник боевых действий.

Кандидат военных наук.

Напомним, 19 ноября по представлению министра обороны президент Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко на эту должность был назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

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