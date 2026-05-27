Новое назначение в Минздраве обернулось скандалом: что известно об Анне Дорош и почему ее критикуют

Анна Дорош

В Министерстве здравоохранения возник скандал из-за кадрового назначения. Речь идет об Анне Дорош, которая, по сообщениям в сети, возглавила протокол министра здравоохранения.

Первую информацию об этом распространил Telegram-канал Bankova Mail.

В сообщении утверждалось, что Дорош якобы 20 лет, а также отмечалось, что до назначения в Минздрав она работала ассистенткой заместителя министра юстиции Светланы Терещенко и имела опыт работы в Секретариате Кабинета Министров Украины в сфере европейской интеграции и стратегических коммуникаций.

После этого тема быстро разошлась в соцсетях и медиа. Часть комментаторов поставила под сомнение соответствие Дорош должности, в частности, из-за распространенной информации о ее возрасте и отсутствии в открытом доступе детальной биографии.

Сообщение Олега Попенко.

Анна Дорош — что о ней известно

В то же время издание OBOZ.UA сообщило, что распространенные утверждения о возрасте Дорош некорректны. По данным издания, Анне Дорош 25 лет. Она подтвердила журналистам, что имеет степень магистра политологии, однако от развернутого комментария на момент публикации отказалась.

Собеседники OBOZ.UA на условиях анонимности также отметили, что Дорош работала в Секретариате Кабмина и фактически выполняла функции помощницы заместителя министра юстиции Светланы Терещенко. По их словам, карьеру она начинала с должности главной специалистки одного из департаментов Черновицкого городского совета.

В издании отметили, что у Дорош есть высшее образование и трехлетний опыт государственной службы, необходимый для соответствующей должности.

В СМИ и соцсетях критикуют назначение юной девушки руководительницей протокола главы Минздрава.

Обвинения в отношении отца Анны Дорош

Отдельно в публикациях вспоминают отца Анны Дорош - Владимира Дороша, буковинского волонтера и бывшего советника экспредседателя Черновицкой ОВА Сергея Осачука.

Раньше его имя фигурировало в нескольких публичных скандалах. В частности, правоохранители сообщали о расследовании возможной перепродажи автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь. Сам Владимир Дорош эти обвинения отрицал и называл дело давлением на себя.

Также Дорош был участником конфликта вокруг помещения в центре Черновцов. В горсовете заявляли, что здание фактически использовали без должного договора, а долг перед городским бюджетом превысил миллион гривен.

Кроме того, весной 2025 года Владимир Дорош был доставлен в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. В ТЦК сообщалось, что он находился в розыске из-за нарушения правил военного учета. Сам Дорош после этого заявлял о давлении и угрозе своей жизни.

Реакция социальных сетей на назначение Анны Дорош в Минздрав

