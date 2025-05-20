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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Новое оружие для Украины: KNDS Belgium и "Укроборонпром" договорились о совместном производстве

Украина и KNDS Belgium: партнерство позволит наладить совместное производство боеприпасов среднего калибра.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Боеприпасы

Боеприпасы / © Reuters

Компания KNDS Belgium подписала с Укроборонпром меморандум о производстве боеприпасов среднего калибра.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Укроборонпрома».

«Одно из предприятий Акционерного общества „Украинская оборонная промышленность“ заключило Меморандум о сотрудничестве с KNDS Belgium SA», — говорится в сообщении.

В документе говорится о намерении организовать совместную комплектацию выстрелов среднего калибра. Эти боеприпасы применяются для ведения огня из автоматических пушек и поражения живой силы, легкой бронетехники и низколетящих воздушных целей.

Мы постепенно расширяем географию наших международных партнерств, ищем и находим новые направления взаимодействия. Это идет на пользу Силам обороны Украины и нашему оборонно-промышленному комплексу, который стремится интегрироваться в глобальную оружейную промышленность стран НАТО» , — рассказывает гендиректор «Укроборонпрома» Олег Гуляк.

KNDS Belgium — известный в мире проектировщик и производитель широкого ассортимента боеприпасов. Компания является поставщиком для НАТО, бельгийской армии и многих других стран.

Напомним, что Франция предлагает создать склады оружия для Украины.

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