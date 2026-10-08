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Новое основание для демобилизации хотят ввести в Украине: кого касается
В Украине хотят разрешить демобилизацию военных с педагогическим образованием.
В Украине предлагается ввести новое основание для демобилизации военнослужащих с педагогическим образованием.
Об этом говорится в петиции №41/011074-26эп в Кабинет министров.
Демобилизация в Украине: что предлагают изменить
Как отмечает автор петиции, право на демобилизацию смогут получить военные, отвечающие четко определенным критериям:
Наличие высшего педагогического образования и не менее одного года опыта работы по специальности (педагогический стаж).
Прохождение непрерывной военной службы во время действия военного положения не менее пяти лет.
Отсутствие за весь период службы привлечений к ответственности за самопроизвольное оставление воинской части (СЗЧ) и каких-либо дисциплинарных взысканий.
Обязательно взятие на себя юридического обязательства в течение трех месяцев после освобождения из рядов Вооруженных Сил Украины трудоустроиться на педагогическую должность в учреждениях общего среднего образования (школах, лицеях) на полную ставку.
Почему предлагают демобилизацию учителей
Автор петиции объясняет необходимость таких изменений тем, что школы столкнулись с острым кадровым голодом из-за массовой мобилизации педагогов, с первых дней войны ушедших на фронт.
В то же время военные, длительно выполняющие боевые задачи, испытывают колоссальное физическое и психологическое истощение, а их профессиональный потенциал в образовании остается незадействованным.
«Школам и лицеям катастрофически не хватает квалифицированных специалистов. Дети, которые растут в условиях войны, как никогда нуждаются не только в качественных знаниях, но и в достойном примере, дисциплине и психологической устойчивости, которую лучше всего могут передать именно педагоги с боевым опытом», — отметил автор петиции.
Автор также отмечает, что такое решение поможет государству решить сразу две важные проблемы. С одной стороны, оно даст заслуженное право на демобилизацию учителям, долго и добросовестно воевавшим. С другой стороны, вернет в школы тысячи мотивированных и опытных специалистов, которые преодолеют дефицит кадров и воспитывают новое поколение.
По мнению автора, историю Украины нужно не только защищать передовой, но и качественно преподавать детям. Для этого Кабинет Министров просят инициировать внесение необходимых изменений в статью 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, в Украине право на бронирование от мобилизации не у всех работников критически важных предприятий. Получить отсрочку мешают определенные военно-учетные специальности.
Также один и тот же диагноз не всегда означает одинаковый вывод ВЛК. Комиссия учитывает тяжесть болезни, течение, осложнения и то, насколько состояние человека отвечает критериям расписания болезней.
К слову, ранее Дмитрий Лубинец назвал, что запрещен работникам ТЦК во время мобилизации.