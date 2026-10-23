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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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3 мин

Новое похолодание — уже на подходе: синоптики предупредили о первых "нулях" и назвали точные даты (карта)

Октябрьское тепло сохраняется по всей стране, но атмосферный фронт принесет дожди и штормовые порывы ветра в отдельных регионах.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 24 октября

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 24 октября / © Pixabay

В субботу, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода. Несмотря на переменную облачность и локальные дожди в отдельных регионах, температура в большинстве областей останется достаточно высокой.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что с 23 по 27 октября в Украине сохранится теплая погода. По словам синоптика, будет облачно, с небольшими дождями и туманами. Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём воздух прогреется до +12…+17 градусов выше нуля.

«На следующей рабочей неделе атмосферная циркуляция начнёт переходить в более прохладный режим, но пока без арктических вторжений. Поэтому осень удерживает теплые позиции. Не откладывайте осенние прогулки на потом», — отмечает Постригань.

По данным Украинского гидрометцентра, 24 октября в стране ожидается переменная облачность.

В течение суток дожди средней интенсивности пройдут в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Ночью возможны незначительные осадки в Киевской и Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Жителям западных регионов следует быть внимательными на дорогах: в ночное и утреннее время местами будет сохраняться туман.

Ветер будет юго-восточного и восточного направлений и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночная температура воздуха составит от +8 до +13 градусов тепла, тогда как в западных областях столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов тепла (в высокогорье Карпат будет около 0). Днем по всей Украине воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла.

Погода в Украине 24 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 24 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 24 октября будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а днём осадков не ожидается.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается около +12…+17 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +10 до +12 градусов тепла, днём ожидается около +15 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 24 октября погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. В регионе будет облачно, осадков не ожидается. Ночью и утром сохранится слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -1 мороза до +4 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит +1…+3 градуса тепла, днём ожидается от +13 до +15 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 24 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области:

  • ночью будет от +7 до +12 градусов тепла;

  • днём от +16 до +21 градуса тепла.

В городе Днепр ожидается:

  • ночью от +8 до +10 градусов тепла;

  • днём воздух прогреется до +17…+19 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 24 октября будет облачно с прояснениями и без значительных осадков.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с, днём местами возможны порывы до +15–20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +7 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 24 октября будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем синоптики также прогнозируют незначительные осадки.

Ночью и утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200–500 м. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +19 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +17 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали,какая погода ожидается в Украине в последнюю неделю октября 2026 года и стоит ли ожидать заморозков.

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