Новое покушение на Стерненко: все, что известно (обновлено)

Сергей Стерненко

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Сергей Стерненко известен своей общественной деятельностью, участием в Революции Достоинства и резкими выступлениями против коррупции. Он не раз становился мишенью для нападений и преследований.

1 мая 2025 года на него снова было совершено покушение — на этот раз с применением огнестрельного оружия.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

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Кто такой Сергей Стерненко

Сергей Стерненко — это известный одесский активист, общественный деятель, блогер, волонтер, бывший глава местного отделения «Правого Сектора», был участником Евромайдана.

Родился 20 марта 1995 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области в селе Садовое в семье бывшего пограничника и учительницы.

До 2014 года Стерненко занимался «раскруткой» групп в соцсетях.

В конце 2013 года он стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014 года.

Впоследствии Сергей стал членом одесского «Правого Сектора», который потом и возглавил. Имел псевдоним «Берия».

Кроме того, Сергей Стерненко является основателем движения «Народная люстрация».

Также активист известен тем, что срывал концерты российских звезд и тех, кто выступал на оккупированных территориях.

Нападение на Стерненко 1 мая

1 мая 2025 года на волонтера совершили нападение. Он был ранен, но его жизни ничего не угрожает.

Женщину, совершившую нападение, задержало спецподразделение ЦСО «А» СБУ.

«Нападавшая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь», — добавил волонтер.

Как сообщили правоохранители, покушение на Стерненко было совершено из огнестрельного оружия.

© СБУ

Стрелявшая в Стерненко нападавшая снимала квартиру в том же ЖК в Киеве, где проживает общественный активист. Заказали нападение спецслужбы РФ, от которых женщина получила деньги на свои банковские счета.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия.

Впоследствии в Сети появилось видео нападения.

Дата публикации 18:06, 01.05.25 Количество просмотров 165 В Сети появилось видео нападения на Стерненко

Впоследствии активист в своем Telegram-канале сообщил, что его прооперировали.

«Прооперировали. Пуля вышла навылет. Ничего важного не зацепила. Пытаюсь раздуплиться», — говорится в сообщении.

Предыдущие покушения на жизнь одесского активиста

Первое покушение произошло 7 февраля 2018 года: тогда злоумышленники напали на Стерненко возле его дома в Одессе, ударили по голове и скрылись. Сергей получил царапины и порез.

Правоохранители открыли производство, но дальше расследование «затихло».

Впоследствии 1 мая того же года нападавшие выстрелили Сергею в шею. Тогда же Стерненко смог догнать нападавшего и повалить его на землю. На помощь мужчине пришли местные жители, которые связали стрелка и передали в руки полиции.

Однако вероятного нападавшего впоследствии отпустили.

Третье самое резонансное нападение на Стерненко произошло 24 мая 2018 года. В тот день поздним вечером активист возвращался домой. Именно тогда двое мужчин напали на него. По словам самого Сергея, защищаясь, он достал нож и ударил им в живот одного из нападавших. Второй мужчина скрылся.

В результате столкновения Стерненко получил порезы на руке, а нападавший (впоследствии стало известно, что это был Иван Кузнецов), получивший удар от активиста, скончался.

Впоследствии стало известно, что вторым участником нападения был сбежавший из Украины Андрей Исайкул.

После инцидента Стерненко объявили подозрение по статье 115 (преднамеренное убийство) и статье 263 УКУ (незаконное ношение холодного оружия).

Стерненко заявил, что действовал в пределах самообороны, а нож не является холодным оружием по экспертизам. Следователи утверждали, что он преследовал нападавшего после окончания угрозы и нанес смертельный удар. Также в СБУ отрицали, что нож принадлежал нападавшим, ссылаясь на собственные слова Стерненко во время стрима, который он вел после нападения.

По версии следователей, после побега нападавшего жизни Стерненко ничего не угрожало, но он догнал и убил его.

Скандал с ТЦК

В декабре 2024 года волонтера Сергея Стерненко якобы объявили в розыск за неявку в ТЦК. Сам он отрицал эту информацию, поскольку в приложении «Резерв+» статуса розыска не имеет, а повестку не получал.

Стерненко предполагал, что это возможная месть за его критику армейского руководства. Он отмечал, что в день якобы объявления розыска был на встрече в Минобороны, а данные про «розыск» появились в российских источниках.

Также Стерненко заявлял, что его объявление в розыск за неявку в ТЦК — это «прямое указание» Сырского из-за критики армейского управления.

Активист утверждает, что узнал об этом из источников в Генштабе, назвав действия главкома «мелочной местью». Повестку отправили по старому одесскому адресу, хотя он обновлял данные в «Резерв+».

О розыске Стерненко узнал из российских СМИ («Страна.ua» и RT), опубликовавших копию постановления ТЦК. Он обвинил Сырского в утечке данных, что угрожает его безопасности.

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали заявления активиста и отметили, что Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, которые значительно меняют понимание ситуации. В ведомстве сообщили, что активист уплатил админштраф за нарушение правил воинского учета и был направлен на ВВК.

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