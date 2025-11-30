Новое расписание поездов Киев-Львов: решит ли это проблему с билетами

Поезда УЗ будут курсировать мед по Киеву и Львову ежечасно / © Укрзализныця

Пассажирам, часто путешествующим между Киевом и Львовом , станет значительно проще ориентироваться в расписании. Укрзализныця внедряет европейский подход к организации перевозок — тактовое движение поездов. Это означает, что рейсы будут отправляться по стабильному графику через равные промежутки времени.

Новое расписание начнет действовать уже с 14 декабря.

Об этом рассказал эксперт в транспортной сфере Александр Красноштан в эфире «Киев24»

Что изменится для пассажиров

Эксперт подробно объяснил суть новшества. По его словам, главное преимущество – это предсказуемость. Человеку не нужно будет каждый раз заглядывать в расписание, чтобы узнать точное время отправки.

«Начиная с 07:05 отправляется один поезд, через час, в 08:05 — второй поезд, в 09:05 и так далее. То есть ровно через час отправляется каждый поезд. То же происходит и обратно», — рассказал эксперт.

Такая система широко используется в странах ЕС, например в Чехии, где поезда между Прагой и Островом курсируют по аналогичному принципу. Это позволяет пассажирам легко планировать свои поездки.

Станет больше билетов

Несмотря на удобство графика Красноштан предостерегает: само по себе это решение не решит проблему дефицита мест в пиковые периоды. Фактически речь идет об оптимизации расписания уже имеющихся поездов, а не о запуске дополнительных.

«Это удобство для пассажиров, но оно не принесет больше мест, потому что для того чтобы было больше мест, необходимо большее количество вагонов», — подчеркнул эксперт.

То есть это те же поезда, которые раньше могли отправляться, например, в 20:21, а теперь их время «подтянули» до равной отметки, например, 20:05, чтобы создать единый ритм движения.

Напомним, «Укрзализныця» объявила о масштабном обновлении графика : новых поездах, больше пересадок и увеличении пассажирских мест. В новом расписании появилось 11 новых поездов.