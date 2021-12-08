Новое смертельное ДТП с участием грузовика: под Черниговом столкнулись фура и трактор, есть погибший (фото)

Причины аварии устанавливаются следователями.
В Черниговской области в среду, 8 декабря, столкнулись трактор и грузовик. В ДТП погиб мужчина.
Об этом сообщили в Нацполиции Черниговской области.
Авария произошла в 16:30 на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, вблизи села Ровнополье Черниговского района.
По данным полиции, фура и трактор ехали в одной полосе движения. В ДТП погиб один человек, ехавший в тракторе, еще один пострадавший госпитализирован в реанимацию.
На месте ДТП работают следователи. Причины аварии устанавливаются.
Отметим, что это уже второе смертельное ДТП под Черниговом с участием фуры. 7 декабря из-за столкновения грузовика с пассажирским микроавтобусом на трассе Н-27 Чернигов – Гремяч возле с. Брусилов 13 человек погибли, семь травмировались. Пострадавшие госпитализированы в черниговские больницы.
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