Новое соглашение о полезных ископаемых: что Украина выиграла и какие вопросы остаются открытыми

Киеву удалось избежать наиболее жестких исходных требований США по добыче ресурсов. Теперь соглашение больше напоминает партнерский инвестиционный проект, а не "компенсацию".

Правительство Украины намерено одобрить соглашение с США о совместной разработке украинских минеральных ресурсов после сложного этапа переговоров. Ожидается, что документ будет подписан 28 февраля во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Об этом пишет The Economist.

Договоренность представляет собой рамочный документ и первый этап в двухэтапном процессе урегулирования. Многие детали еще нуждаются в согласовании в будущих переговорах. В то же время, Киеву удалось избежать наиболее жестких начальных требований США по добыче ресурсов. Теперь сделка больше напоминает партнерский инвестиционный проект, а не "компенсацию" в 500 миллиардов долларов, которую изначально требовал Трамп. Для сравнения: независимые оценки общего объема военной и финансовой помощи США в Украине составляют около 120 миллиардов долларов.

Из текста документа изъяты наиболее спорные требования США, которые, по словам официальных лиц, ранее сопровождались значительным давлением. В отдельных случаях Киеву давали только час, а иногда всего шесть минут на принятие решения. Теперь соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины, в который будут поступать 50% доходов от будущих государственных проектов в сфере полезных ископаемых, углеводородов, нефти, газа и инфраструктуры, в частности терминалов и портов СПГ. Важный нюанс — текущие крупные нефтегазовые проекты, уже наполняющие украинский бюджет, не включены в этот фонд.

Также в финальной версии нет упоминаний о первоначальном требовании США в 500 миллиардов долларов. Отказались и от пункта о полном контроле американской стороны над фондом – теперь его управление будет пропорциональным вложенным средствам. Отменено и положение, требовавшее от Украины вдвое превышать американские инвестиции, что Зеленский называл "долгом десяти поколений".

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Однако остаются открытые вопросы, в частности, об уровне контроля США над фондом и механизме управления. Один из пунктов документа указывает, что Америка будет иметь "максимальную допустимую" долю контроля в соответствии со своим законодательством. Это может противоречить другому положению о пропорциональности вкладов, что создает потенциальные риски в будущих переговорах.

Позже на более детальном этапе переговоров должны быть определены вопросы контроля над фондом и гарантий безопасности, которые Владимир Зеленский стремился получить еще в сентябре в качестве компенсации за предоставление прав на украинские минеральные ресурсы. Рамочная сделка лишь упоминает о "защите взаимных инвестиций", однако в ее преамбуле содержится более широкая формулировка об "архитектуре соглашений" и поддержке Украины в получении гарантий безопасности. По словам источника, осведомленного о ходе переговоров, президент Зеленский не планирует подписывать дальнейшее, более детальное соглашение, если оно не будет содержать четких обязательств в сфере безопасности.

Текущий рамочный документ не требует ратификации Верховной Радой, однако предстоящее соглашение, предусматривающее конкретные обязательства, потребует одобрения парламента.

После двух недель активного давления со стороны представителей администрации Трампа Украина смогла избежать худших сценариев. Результатом переговоров стало соглашение, которое пока выглядит размытым и чисто концептуальным. Точный объем украинских полезных ископаемых неизвестен, поскольку последние комплексные оценки запасов с использованием современных методов разведки не проводились. Большинство месторождений расположено на значительной глубине или содержит ресурсы в недостаточно высоких концентрациях для рентабельной добычи. Около 40% металлических ресурсов находятся на территориях, временно оккупированных Россией.

Соглашение также не содержит конкретики строительства перерабатывающих предприятий, которые являются ключевыми для создания добавленной стоимости. Несмотря на все эти неопределенности, Украине удалось добиться определенного результата: она предоставила Трампу возможность объявить о дипломатической победе, отошла от острого кризиса и выиграла дополнительное время для дальнейших переговоров. В условиях, в которых сейчас оказалась Украина, это имеет большое значение.

Напомним, ранее мы писали о том, что 26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Украина и США завершили работу над соглашением о фонде восстановления, но окончательное решение зависит от предоставленных гарантий безопасности, а также предусматривает соглашение о полезных ископаемых и защитит ли это от российской агрессии.

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