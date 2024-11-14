Новое тревожное утро: Шахеды" снова залетают в Украину – где есть угроза

Утро четверга 14 ноября в очередной раз оказалось тревожным для украинцев – российские оккупанты в очередной раз запустили свои "Шахеды".

Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые Telegram-каналы.

Сначала сирены раздались на северо-востоке нашего государства. По информации Воздушных сил, ударные БПЛА зашли из Курской области через Сумщину, курсом юго-западным.

Также ПС сообщили о вражеском БПЛА на севере Полтавщины курсом северо-западном и на востоке Киевщины курсом на Черкасщину.

Карта воздушных тревог по состоянию на 06:57

Кроме того, в мониторинговых чатах пишут о вылете в РФ трех бортов МиГ-31К – носителей аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Обычно при взлете МиГов тревогу объявляют на всей территории Украины. Воздушные силы пока об угрозе не предупреждали.

Напомним, что сегодня ночью в Харькове ночью раздались взрывы. Кроме того, за прошедшие сутки захватчики совершили 68 обстрелов Сумщины.

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