Новое тревожное утро: Шахеды" снова залетают в Украину – где есть угроза

В ряде областей раздается воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".
Утро четверга 14 ноября в очередной раз оказалось тревожным для украинцев – российские оккупанты в очередной раз запустили свои "Шахеды".
Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые Telegram-каналы.
Сначала сирены раздались на северо-востоке нашего государства. По информации Воздушных сил, ударные БПЛА зашли из Курской области через Сумщину, курсом юго-западным.
Также ПС сообщили о вражеском БПЛА на севере Полтавщины курсом северо-западном и на востоке Киевщины курсом на Черкасщину.
Кроме того, в мониторинговых чатах пишут о вылете в РФ трех бортов МиГ-31К – носителей аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Обычно при взлете МиГов тревогу объявляют на всей территории Украины. Воздушные силы пока об угрозе не предупреждали.
Напомним, что сегодня ночью в Харькове ночью раздались взрывы. Кроме того, за прошедшие сутки захватчики совершили 68 обстрелов Сумщины.
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