Новое вооружение от США: как ракеты-бомбы ERAM изменят воздушные удары Украины по России

Украина получит от США новые ракеты ERAM, которые могут поражать цели на расстоянии до 450 км. Это оружие станет важным усилением для украинских воздушных сил.

Об этом пишет 24 канал.

Что известно о поставках

В новом оборонном пакете Соединенных Штатов для Украины предусмотрена передача 3350 ракет ERAM. Ожидается, что первые поставки состоятся в ближайшие недели.

По словам американских чиновников, оружие адаптировано под украинские нужды и может использоваться даже из советских самолетов, находящихся на вооружении ВСУ.

Характеристики ERAM

ERAM — это высокоточная ракета, разработанная для поражения различных типов целей:

самолетов, ракет и беспилотников;

наземных целей на большом расстоянии;

кораблей в Черном море.

Ее основные параметры:

дальность полета — до 450 км; точность — до 10 метров; возможность интеграции с F-16, Mirage и советскими истребителями.

Чем ERAM отличается от GLSDB

Ранее Украина получала от США высокоточные бомбы GLSDB. Однако их дальность составляет около 150 км. ERAM способны бить втрое дальше и значительно точнее.

Эксперты называют это оружие одним из важнейших в войне, ведь оно позволит поражать объекты на территории оккупированного Крыма, а также российские базы в тылу.

Что это значит для Украины

Военные аналитики прогнозируют, что появление ERAM в Вооруженных Силах существенно усилит авиационный компонент украинской армии.

Это оружие откроет новые возможности для:

уничтожение складов боеприпасов на глубине территории врага;

ударов по системам ПВО РФ;

контроль Черного моря.

Снабжение ERAM называют еще одним шагом США в поддержке Украины в войне против России.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в конце 2025-го и начале 2026 года в Украине планируют начать массовое производство крылатой ракеты «Фламинго». По его словам, уже к декабрю ожидается увеличение количества этих боеприпасов, а к концу года или в начале следующего должно стартовать серийное производство. Президент также подтвердил успешные испытания ракеты, назвав ее самой «успешной» среди всех украинских образцов вооружения.

Впрочем, эксперты не разделяют однозначного оптимизма. Крылатая ракета FP-5 «Фламинго» действительно имеет большой потенциал, но и существенные недостатки.

Первым из них являются габариты — из-за невозможности сборки крыльев и запуска из транспортно-пускового контейнера, а только из катапульты размах ее крыльев составляет 6 метров, а взлетный вес достигает 6 тонн. Большие размеры облегчают обнаружение ракеты противником.

К тому же для удешевления производства «Фламинго» не оснащена технологиями понижения радиолокационной заметности. Низкосотный полет может помочь избежать наземных радаров, однако для авиационных систем обнаружения ракета остается заметной целью.

Вторым слабым местом эксперты называют двигатель. Из-за значительных габаритов аппарата он должен быть достаточно мощным. По данным Defense Express, вероятно, в «Фламинго» используется двигатель, подобный авиадвигателям бизнес-джетов, но с более низкими требованиями к ресурсу, ведь он должен работать всего несколько часов.

Тем не менее, аналитики считают, что ракета может показать высокую эффективность, учитывая дефицит систем ПВО у россиян, особенно на первой линии обороны. Именно этот фактор позволяет украинским беспилотникам достигать глубоких целей на территории РФ, что может стать преимуществом и для «Фламинго».