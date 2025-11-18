- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3135
- Время на прочтение
- 1 мин
Новое заявление Трампа и атака РФ на украинские города: главные новости ночи 18 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 ноября 2025 года:
Атака дронами привела к пожарам в Днепре и районе Читать далее –>
Ракетный удар по Харьковщине: среди пострадавших – 16-летний парень Читать далее –>
Из-за массированных обстрелов Днепра пассажирские поезда отправились с задержкой Читать далее –>
В больнице скончалась 17-летняя девушка, раненая во время ракетного удара по Берестину Читать далее –>
Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, но есть условие — Reuters Читать далее –>