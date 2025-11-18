ТСН в социальных сетях

Новое заявление Трампа и атака РФ на украинские города: главные новости ночи 18 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 ноября 2025 года:

  • Атака дронами привела к пожарам в Днепре и районе Читать далее –>

  • Ракетный удар по Харьковщине: среди пострадавших – 16-летний парень Читать далее –>

  • Из-за массированных обстрелов Днепра пассажирские поезда отправились с задержкой Читать далее –>

  • В больнице скончалась 17-летняя девушка, раненая во время ракетного удара по Берестину Читать далее –>

  • Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, но есть условие — Reuters Читать далее –>

