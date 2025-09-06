ТСН в социальных сетях

Новое заявление Трампа о безопасности Украины, Зеленский предлагает Путину переговоры в Киеве: главные новости ночи 6 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 сентября 2025 года:

  • Зеленский предложил Путину приехать на переговоры в Киев Читать далее –>

  • Трамп сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • ГУР сообщило о беспрецедентном присутствии российских войск в Украине Читать далее –>

  • Портников назвал условие, которое заставит РФ задуматься об окончании войны .

