- Украина
- 5966
- 1 мин
Новое заявление Трампа о безопасности Украины, Зеленский предлагает Путину переговоры в Киеве: главные новости ночи 6 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 сентября 2025 года:
Зеленский предложил Путину приехать на переговоры в Киев Читать далее –>
Трамп сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
ГУР сообщило о беспрецедентном присутствии российских войск в Украине Читать далее –>
Портников назвал условие, которое заставит РФ задуматься об окончании войны .