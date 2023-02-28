Новое землетрясение в Турции, ситуация в Бахмуте и транш от США: главные новости ночи 28 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 28 февраля:
- Город стоит, но для наступления ВСУ не хватает оружия: военный рассказал о ситуации в Бахмуте Читать далее –>
- Гонконг возвращается к "нормальной жизни" и отменяет масочный режим Читать далее –>
- Украина получила первый транш прямой бюджетной помощи от США Читать далее –>
- Канадским госслужащим запретили пользоваться TikTok: в чем причина Читать далее –>
- В Турции снова произошло землетрясение Читать далее –>
- Затопление лодки с мигрантами в Италии: количество жертв возросло до более чем 60 Читать далее –>
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