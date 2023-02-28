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Новое землетрясение в Турции, ситуация в Бахмуте и транш от США: главные новости ночи 28 февраля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3619
Время на прочтение
1 мин
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Новое землетрясение в Турции, ситуация в Бахмуте и транш от США: главные новости ночи 28 февраля

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 28 февраля:

  • Город стоит, но для наступления ВСУ не хватает оружия: военный рассказал о ситуации в Бахмуте Читать далее –>
  • Гонконг возвращается к "нормальной жизни" и отменяет масочный режим Читать далее –>
  • Украина получила первый транш прямой бюджетной помощи от США Читать далее –>
  • Канадским госслужащим запретили пользоваться TikTok: в чем причина Читать далее –>
  • В Турции снова произошло землетрясение Читать далее –>
  • Затопление лодки с мигрантами в Италии: количество жертв возросло до более чем 60 Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3619
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