Новогоднее чудо: в Днепре 1 января родился только один младенец, его родители под взрывы бежали из Мариуполя

В Днепре в новогоднюю ночь впервые за четверть века родился только один младенец. Родители ребенка в начале войны под звуки взрывов убегали из Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Филатов рассказал, что в новогоднюю ночь в Днепре родился только один младенец. Его родители – Ольга и Николай до полномасштабного вторжения России жили в мирном Мариуполе. Семья уже воспитывала дочь, имела собственный бизнес и мечтала еще об одном ребенке. Однако в Мариуполь пришли российские оккупанты и украинцы под звуки взрывов вынуждены были бежать из родного города.

"Главная мечта семьи осуществилась именно в Днепре. Сегодня в 01:12 ночи в роддоме Днепра на свет появился Данило. Здоровый крепкий богатырь, ростом целых 57 см. Очень символично, что он – единственный младенец, который в эту новогоднюю ночь родился в городе. За почти четверть века такое у нас впервые", — написал мэр Днепра.

Напомним, на Николаевщине в новогоднюю ночь у жительницы села Бужское начались роды, но из-за того, что "скорая" застряла по дороге, рожали по Skype-связи с врачом из Новой Одессы. Около 00:00 на свет появилась девочка.

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