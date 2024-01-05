Новогоднее чудо: вблизи Татарбунар расцвело уникальное растение, занесенное в Красную книгу

В украинской Бессарабии впервые обнаружили удивительное природное явление для этой поры – цветение безвременника анкарского, уникального растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют его брандушкой.

Об этом говорится на фейсбук-странице национального природного парка "Тузловские лиманы".

"Удивительное явление природы – когда на дворе Новый военный год, это чудо уже "объявило начало весны" увидев свет в бассейне реки Кагильник недалеко от г. Татарбунары", – написали специалисты.

Украина обязательно возродится

Как говорится в сообщении, это растение считается самым ранним эфемероидом среди первоцветов. Раньше в этих краях его регистрировали очень часто, но в феврале. А в этот зимний сезон она уже начала показывать свои первые листья сразу после зимнего солнцестояния в 2023 году и первые растения зацвели в конце декабря 2023 года.

"Основная угроза растению — антропогенная трансформация мест, где они растут, выпас скота в зимний период, распашка степей и лесоразведения на степных участках, чрезмерная рекреационная нагрузка, сбор с целью продажи, выкапывание клубнелуковиц.

Также экологи отмечают, что из-за противозаконной распашки около 80% степных участков в НПП "Тузловские лиманы" это растение исчезло в нацпарке. Ее намерены воспроизводить во время войны на территории нацпарка.

"Я есть голос безголосой природы, и я, как многие мои коллеги и друзья в Украине и за рубежом, буду бороться за природу, и за мою страну Украину до победного конца. Украина обязательно возродится! Мы вместе с бесстрашной украинской армией, каждый как может, должны защищать свою землю от вероломных варваров – от российской империи зла. Боритесь – поборете, вам Бог помогает!», – написал представитель парка Иван Русев.

Напомним, в связи с изменением сезонов комнатные растения нуждаются в нашем внимании и заботе. Садовник Василий дал несколько советов, которые помогут правильно позаботиться.

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