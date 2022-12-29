Новогоднее гадание: как и когда загадать желание, чтобы оно сбылось

В ночь на 1 января часто загадывают самые заветные желания и верят, что они обязательно сбудутся. Читайте в материале ТСН.ua, как гадать на Новый год 2023 и как правильно загадывать желания.

Как загадать новогоднее желание, чтобы оно сбылось

Если у вас есть заветное желание и вы очень хотите, чтобы оно обязательно поднялось, его нужно правильно загадать в новогоднюю ночь. Есть несколько способов, чтобы это сделать:

Часы – желание нужно загадать ровно в полночь. Однако очень важно не упустить этот момент. Поэтому подготовиться лучше заранее. На бумаге напишите заветное желание, чтобы оно запечатлелось в вашей памяти. Его нужно формулировать конкретно и не использовать дольку "не". Например, писать "Хочу найти вторую половинку" вместо "Не хочу быть одинокой/им". Ровно в 00:00 под бой курайнтов произнесите свое желание о себе. Елка – нужно взяться за верхушку новогоднего дерева (не важно искусственное оно или живое), а потом вслух сказать свое желание. После этого провести слегка верхушкой из стороны в сторону и еще раз произнести фразу, но уже о себе. Воск – для проведения ритуала вам понадобятся чистая тарелка и свеча. Свечу нужно зажечь и держать над сосудом. Затем нарисовать с помощью капель воска широкий крест, чтобы он был от одного края к другому. Во время рисования повторяйте желание. Затем влить в тарелку холодной воды до краев, трижды повторить желание и произнести "Отче наш". Далее тарелку лучше убрать в недоступное место, чтобы ее никто не унес. Когда вода полностью испарится, желание сбудется. Бумага – нужно свое желание написать на листе бумаги (главное не берите формат А4), а затем сложить его четыре раза. Зажгите свечу и затем от огня подожгите бумажку. Когда он сгорит до фона, пепел нужно растворить в бокале с шампанским. До последнего удара часов ровно в полночь успейте выпить этот напиток до дна.

Гадания на новогодние праздники: о чем помнить

Особым периодом для гадания считаются две недели после Нового года. Однако, чтобы узнать свое будущее, нужно соблюдать несколько правил:

к гаданиям лучше относиться серьезно;

другим людям не стоит рассказывать о результате, иначе он может не осуществиться;

в ночь на субботу лучше не гадать.

Как гадать на Новый год по телефонному звонку

Как гадать на Новый год / Фото: Pexels

Раньше существовало поверье, кого встретишь первого в Новый год, с тем его и проведешь. А еще обращали внимание на то, кто первым войдет в дом. Сегодня можно погадать современным методом. К примеру, посмотреть, кто первым позвонит вам в новогоднюю ночь:

Близкий родственник – в течение всего года вы будете много времени уделять своей семье, возможно вас ждет пополнение в семье.

– в течение всего года вы будете много времени уделять своей семье, возможно вас ждет пополнение в семье. Хороший друг – год обещает быть безопасным, поэтому можно не бояться врагов. Даже если конкуренты задумают какие-то пакости, при поддержке друзей у вас все получится.

– год обещает быть безопасным, поэтому можно не бояться врагов. Даже если конкуренты задумают какие-то пакости, при поддержке друзей у вас все получится. Шеф или коллеги по работе — ждите перспективных проектов в будущем году, можете ожидать премии или повышения заработной платы, карьерного роста.

— ждите перспективных проектов в будущем году, можете ожидать премии или повышения заработной платы, карьерного роста. Незнакомый человек – в новом году будут трудности, например, проблемы с мошенниками или неприятности на работе.

Гадания на крупах, злаках или семенах

Это гадание нужно проводить вечером. Нужно взять непрозрачный мешочек, насыпать в него горсть риса, пшеницы, перловой крупы, семян подсолнечника. Все тщательно перемешать. Затем зачерпнуть ладонью небольшую горсть, прошептать "Семена и зерно, будьте заодно, ясность внесите, будущее мне покажите" и высыпать на тарелку. Не поленитесь подробно посчитать крупы и семена каждого вида, какого зерна больше, таким и будет пророчество:

Жемчужная крупа – вас ждет прекрасный год, который будет сопровождаться удачей и успехами. Успевайте вовремя пользоваться всеми привилегиями, которые подарит судьба.

– вас ждет прекрасный год, который будет сопровождаться удачей и успехами. Успевайте вовремя пользоваться всеми привилегиями, которые подарит судьба. Подсолнечник — не слишком легким будет год, поэтому стоит готовиться к неприятностям и разочарованиям, возможные предательства или потери у вас или у близких людей.

— не слишком легким будет год, поэтому стоит готовиться к неприятностям и разочарованиям, возможные предательства или потери у вас или у близких людей. Рис — грядущий год будет ярким и интересным, в нем будет немало событий, которые могут доставить радость (путешествия, новые знакомства).

— грядущий год будет ярким и интересным, в нем будет немало событий, которые могут доставить радость (путешествия, новые знакомства). Пшеница — в финансовом плане год будет лучше, вы сможете в конце "встать на ноги". Однако многое будет зависеть от вашей настойчивости.

Новогоднее гадание от скандинавов

В правую руку нужно взять золотую или серебряную цепочку, а затем подбросить ее над столом. Тщательно присмотритесь к форме, которую он при этом образовал:

дерево – воплощение заветной мечты;

бант – свадьба или подарок;

круг – в семье возможны небольшие проблемы;

запутанный узелок – трудности;

сердце – любовь;

ровная полоса – тишина и покой;

треугольник – удача в финансовом плане.

Как в Германии гадают на любовь в новогоднюю ночь

Гадание на Новый год / Фото: Pexels

Нужно взять три бокала с жидкостями одного цвета. Одна должна быть соленая, другая горькая и еще одна сладкая. Попросите гостей перемешать бокалы, чтобы вы не знали, где какой. Наугад возьмите один:

сладкий напиток – любовь будет взаимной и счастливой;

горький — вас ждет одиночество;

соленый – мужчина может начать вас изменять.

Как гадать на Новый год на исполнение желания

Такое гадание популярно в Испании. Вечером 31 декабря нужно налить в стакан воду и оставить ее на ночь в своей спальне. На следующий день, то есть 1 января, загадайте желание. Возьмите еще один пустой стакан, поставьте его рядом с кроватью и медленно переливайте воду, думая о своей мечте. Когда ритуал окончится, нужно посмотреть на стол. Если вы не разлили воду или на поверхности есть только 3-4 капли, в ближайшие месяцы желание исполнится. Если же пролилось больше — не сбудется.

Как развлечь гостей с помощью гадания на Новый год

Это гадание скорее шутливое. Возьмите непрозрачный мешок, ручку и бумажки. Напишите на бумажках любые предсказания. К примеру, "Вы будете счастливы в Новом году" или "Ваша семья пополнится до конца года". Предложите гостям вытащить бумажку, чтобы они получили предсказание.

Еще одним способом провести это гадание – взять бокалы. Они должны быть одинаковыми. На ножки нужно прикрепить предсказание с помощью скотча. Когда гости выберут свои бокалы и выпьют напиток, то смогут прочесть пророчество.

Как гадать на сладостях

Как гадать на Новый год / Фото: pixabay.com

Уложите вкусности в непрозрачный мешок. Можно положить несколько одного вида, чтобы было повеселее. Вытянув вкусненькое, гости смогут получить небольшое пророчество:

киндер-сюрприз – рождение ребенка;

орех – новоселье;

мандарин – укрепление здоровья;

леденец — повышение заработной платы;

яблоко – удачный брак;

шоколад – карьерный рост;

печенье – богатый спонсор.

Конечно можно каждому вкусности приписать свое предсказание, главное, чтобы все знали, что означает тот или иной предмет.