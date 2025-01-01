Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам перед Новым 2025 годом.

Зеленский перед монументом "Украина-Мать" обратился к гражданам и напомнил о ключевых событиях прошлого года, возвращении пленных, коварных обстрелах россиянами украинских городов, подвигах украинских воинов, энергетиков и врачей.

Президент призвал в будущем году бороться за сильную и независимую Украину.

"Так как такую Украину уважают и слышат как на поле боя, так и за столом переговоров", – заявил во время обращения Владимир Зеленский и выразил уверенность, что Украина однажды будет членом ЕС и НАТО.

"Дорогие украинки и украинцы, пусть 2025 год станет нашим годом – годом Украины. Мы знаем, что мир нам не подарят, но мы сделаем все, чтобы остановить Россию и закончить войну. То чего хотел бы каждый из нас. За каждым из нас "Украина -Мать" и она заслужила жить в мире. Я нам всем этого желаю и как президент Украины и как гражданин, я буду в следующем году делать для этого все, зная, что буду не один знаю что бок о бок со мной, вы, миллионы украинцев — сильные, свободные, прекрасные, независимые" — завершил свое обращение президент.

Смотрите на Youtube-канале ТСН.ua новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

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