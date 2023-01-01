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Новогоднее обращение президента Зеленского и атака беспилотников на Киев: главные новости ночи 1 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6594
Время на прочтение
1 мин
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Новогоднее обращение президента Зеленского и атака беспилотников на Киев: главные новости ночи 1 января 2023 года

Фото: Офис президента Украины

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 1 января 2023:

До этого российские кафиры ночью обстреляли Херсон: в результате этого часть города обесточена.

Напомним, что в ночь на 1 января 2023 года во временно оккупированном Донецке раздались взрывы.

Также на "бавовну" пожаловались в российском Белгороде. Россиянам пришлось спускаться в подвалы.

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Дата публикации
Просмотры
6594
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