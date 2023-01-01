Новогоднее обращение президента Зеленского и атака беспилотников на Киев: главные новости ночи 1 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 1 января 2023:
- Поздравление президента Зеленского с Новым 2023 годом. Читать дальше –>
- В прошлом году Украина ничего не потеряла, все забрали захватчики – Зеленский. Читать дальше –>
- В Киеве и области во время тревоги раздались взрывы. Читать дальше –>
- Силами ПВО уничтожено уже 32 воздушных целей – КМВА. Читать дальше –>
- Отбой воздушной тревоги: власти призывают киевлян быть внимательными и осторожными. Читать дальше –>
До этого российские кафиры ночью обстреляли Херсон: в результате этого часть города обесточена.
Напомним, что в ночь на 1 января 2023 года во временно оккупированном Донецке раздались взрывы.
Также на "бавовну" пожаловались в российском Белгороде. Россиянам пришлось спускаться в подвалы.
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