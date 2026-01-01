ТСН в социальных сетях

Украина
3709
1 мин

Новогоднее обращение Зеленского, атака дронов в РФ и взрывы в Луцке: главные новости ночи 1 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Взрывы в Луцке

Взрывы в Луцке / © из соцсетей

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 января 2026 года:

  • Новогоднее обращение президента Зеленского: полный текст Читать далее –>

  • В Луцке и Ковеле раздались взрывы: города атаковали дроны, работало ПВО Читать далее –>

  • Первый удар в новом году: неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ Читать далее –>

  • Вместо праздничных огней: во время атаки БпЛА в Луцке вспыхнул сильный пожар Читать далее –>

  • В России заявили о массированной атаке дронов на Москву: что известно Читать далее –>

3709
