Новогоднее обращение Зеленского: что сказал президент украинскому народу

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский произнес традиционное новогоднее обращение перед Новым 2026 годом.

Зеленский откровенно признал, что хотел бы в этом обращении сказать, что мир наступит через несколько минут.

«К сожалению, я пока не могу этого сделать, но с чистой совестью мы все можем сказать, что Украина точно делает для мира все», — заверил он.

Реклама

Президент отметил, что вернулся в Киев только вчера. В общей сложности его команда провела в пути почти 50 часов.

Мирное соглашение

Зеленский повторил, что мирное соглашение готово на 90%. Остается еще десять.

«И это гораздо больше, чем просто цифры. Это 10%, у которых действительно все. Это о 10%, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы. То, как будут жить люди. 10% для сохранения миллионов жизней. 10% решительности, которая нужна, чтобы мир заработал на все сто. 10% столь необходимого единства и мудрости украинского, американского, европейского, всего мира. 10% к миру», — сказал он.

Окончание войны, но не окончание Украины

В то же время Зеленский подчеркнул, что украинцам нужно знать правду.

Реклама

«Чего хочет Украина? Чего хочет Америка? Чего хочет Россия? Чего хочет Европа и весь мир? Начнём с самого главного. Чего хочет Украина? Мира? Да. Или любой ценой? Нет», — объяснил он.

Он отметил, что украинцы хотят окончания войны, но не окончания Украины. Хотя и очень устали сильно.

«Значит ли это, что мы готовы сдаться? Сильно ошибается тот, кто так думает и он, очевидно, за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы», — заверил президент.

Зеленский напомнил, что наша страна держится уже 1407 дней полномасштабной войны. Это больше, чем нацистская оккупация многих наших городов во Вторую мировую.

Реклама

Почему до сих пор не закончилась война

«Хотим ли мы, чтобы война закончилась? Безусловно. Почему этого до сих пор не произошло? Ответ по соседству с нашим государством. Может ли Россия окончить войну? Да. Хочет ли она этого? Нет. Может ли мир принудить его к этому? Да. И только так это сработает», — отметил президент.

Он напомнил, что Россия никогда не кончает свои войны сама. Только давление от других, которое они сами называют «жест доброй воли».

«Так было во все годы, когда Россия с кем-то воевала, то есть во все годы ее существования. Это могут подтвердить все, на кого в разное время Москва войной шла. Польша, Турция, Финляндия, Сирия, Грузия, Абхазия, Осетия, Чечня», — привел исторические примеры Зеленский.

Отдаст ли Украина Донбасс

«Америка. Весь мир. Выйдите из Донбасса и все кончится. Так в переводе с русского звучит обман. В переводе на украинский, английский, немецкий, французский и, собственно, любой язык мира. Неужели им до сих пор кто-то верит? К сожалению», — признал президент.

Реклама

По его словам, после оккупации Крыма, захвата части Донетчины и Луганщины, полномасштабного вторжения 24 февраля, после Бучи, Мариуполя, Оленовки и всего, что делает Кремль все это время, верить им, на слово, это просто приговор — международной безопасности и каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ.

Гарантии безопасности

Зеленский подчеркнул, что мирное соглашение должно быть ратифицировано Конгрессом Соединенных Штатов и европейскими парламентами

«Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением», — заверил он.

Отношения с США

Зеленский вспомнил о непростых отношениях с Трампом и об их споре в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года.

Реклама

«И, скажу честно, было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и Соединенных Штатов. От первого Овального кабинета и всех острых углов в нем до разговора в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа во Флориде — Ред.), который показал факт, что без Украины ничего не получится. Украина отстояла свое право голоса. И все видят, что Украина себя уважает, а потому уважают нас, уважают Украину. И самое очевидное доказательство этому — семь встреч, которые были у меня в этом году с президентом Америки, и в какой бы точке мира мы не виделись — Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан — президент США всегда упоминает о нашем народе. Говорит о том, как смело украинцы сражаются», — сказал он.

Зеленский выразил уверенность, что остановить войну в 2026 году можно.

Украина — щит Европы

Президент предупредил европейцев, что если Украина падет, следующими жертвами агрессора будут они.

«Мы имеем полное право сегодня говорить, Украина — это действительно единственный щит, который сейчас отделяет комфортную европейскую жизнь от „русского мира“. И у большинства лидеров не возникает вопроса, зачем поддерживать Украину. Если, не дай Бог, Украина падет, будут следующие вопросы. Зачем поддерживать Польшу? И кто будет воевать за государства Балтии? И что делать без Украины в НАТО? Украина нужна Европе, а Европа — Украине. Мы чувствуем это как никогда», — сказал он.

Реклама

«За мгновение Новый год, миллионы из нас его ждут, и Новый год у нас будет несмотря ни на что, потому что мы такие люди, мы украинцы, мы что-то придумаем, мы приготовим, у нас будет красиво, будет вкусно, будет бокал шампанского, может у кого-то крепче, и будет тост. Очень важные слова. Тост один для всех для миллионов украинцев. За наших воинов, которые сейчас на нуле. За каждого, кто отдал жизнь ради Украины. За всех, кто каждый день нас спасает и учит. За всех, кто всегда и даже в эту ночь на дежурстве. Пожарные, врачи, энергетики. За наших, вернувшихся из плена и которые в этот Новый год встретят дома. За всех, кого мы ждем. За всех, кто помогает нам. За то, чтобы кончилась эта война. За то, что мир наступил. За то, чтобы врагу ничего не удалось и не удастся. Пока вот так мы боремся. Пока вот так мы держимся. Пока являемся украинцами. России придется закончить войну, как только они найдут для мира по одной причине больше, чем воевать. И именно поэтому мы часто говорим друг другу о том, что говорят наши ребята на фронте. Все, что нам нужно, это продержаться на один день дольше, чем они. И прибавляем — сегодня быть на один шаг впереди. На один час быстрее. На одно решение смелее. И пусть на одну десятку, но лучше. И на десять процентов. На 10 процентов, о которых я говорил в начале. На десять процентов сильнее. И тогда мы получим мир. Сто процентов. Я желаю этого всем нам, дорогие украинцы», — подытожил глава государства.