Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новогоднее застолье завершилось смертью: житель Сумщины убил своего брата (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
697
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Новогоднее застолье завершилось смертью: житель Сумщины убил своего брата (фото)

Убийство в Сумской области, фото полиции

Ранее судимый 40-летний мужчина зарезал своего сводного старшего брата.

В Сумской области сводный младший брат убил старшего, когда тот спал.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

"Новогоднее застолье братьев закончилось летальными последствиями для одного из них. Накануне праздника два сводных брата употребляли алкогольные напитки, когда младший ушел, старший лег спать. Через некоторое время 40-летний мужчина внезапно вернулся, взял кухонный нож и нанес несколько ударов старшему брату", — рассказывают в полиции

Убийство в Сумской области, фото полиции / ©
Убийство в Сумской области, фото полиции

На место происшествия выехали белопольские правоохранители. Они установили личность злоумышленника, ранее неоднократно судимого, и задержали его. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе нож, которым был убит мужчина.

Убийство в Сумской области, фото полиции / ©
Убийство в Сумской области, фото полиции

От полученных колото-резаных ран 48-летний местный житель скончался в больнице.

В полиции по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в содеянном.

Напомним, в центре Львова патрульные задержали 35-летнюю женщину за нарушение комендантского часа. Во время проверки документов выяснилось, что она два года находится в розыске за убийство.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
697
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация