Новогодние бегуны: на границе со Словакией задержали 10 беглых уклонистов

Переправителю может грозить лишение свободы от 5 до 7 лет.

Сразу несколько групп мужчин, желающих незаконно пересечь украинско-словацкую границу, задержали за прошедшие сутки пограничники. 5 человек, приближавшихся к госгранице, помогла обнаружить служебная собака.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Предотвратить незаконное пересечение границы другими 6 удалось благодаря оперативной информации, а также бдительности пограничных патрулей. Один из задержанных – переправщик, который за денежное вознаграждение согласился содействовать попаданию закарпатца в Словакию.

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Все задержанные будут нести админответственность, а переправителю может грозить лишение свободы от 5 до 7 лет.

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