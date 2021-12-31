Новогодние елки и транспортная инфраструктура: что будет охранять Нацгвардия во время зимних праздников

Новогодние елки и транспортная инфраструктура: что будет охранять Нацгвардия во время зимних праздников

85 патрулей будут со служебными собаками и более 100 патрулей на автомобилях.

Во время празднования новогодних и рождественских праздников публичную безопасность в государстве будут обеспечивать более трех тысяч военнослужащих в составе самостоятельных и совместных с Национальной полицией Украины нарядов, из которых 85 патрулей со служебными собаками и более 100 патрулей на автомобилях.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Facebook.

Силы и средства Национальной гвардии переведены на усиленный вариант служебной деятельности.

Служба по охране общественного порядка будет выполняться на территории 21 областного центра и г. Киева, 25 городах областного и районного подчинения, из них на территории 7 населенных пунктов в рамках проведения Операции объединенных сил и 5 объектах транспортной инфраструктуры, около 74 новогодних елок установленных в областных и районных центрах государства и Киеве.

Напомним, что СНБО за закрытыми дверями заслушал доклады руководителей СБУ, МВД и ГУР о ситуации на границах и внутренней безопасности.

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