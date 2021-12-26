Новогодние изделия в школу или сад: как сделать интересные и простые поделки своими руками

Новогодние изделия в школу или сад: как сделать интересные и простые поделки своими руками

Простые и интересные идеи для новогодних поделок, которые можно сделать вместе с ребенком.

Новогодние праздники для родителей часто сопровождаются необходимостью готовить детей к утрам и разнообразным новогодним мероприятиям в школах и детских садах. Вместе с тем, детям задают производить изделия своими руками, а родители в этом принимают непосредственное участие. Собрали интересные идеи простых новогодних поделок, которые можно изготовить, принести в школу или даже украсить свой дом.

Рождественский венок

Associated Press

Традиция вешать рождественские венки на входную дверь пришла к нам с Запада и стала неотъемлемой частью новогодних украшений. Такой венок задает настроение всякий раз, когда возвращаешься домой. Сделать его можно из чего угодно, но рассмотрим традиционный вариант из елочных ветвей. Нам понадобится:

Проволка

Ветви елки

Шишки

Сушеные кусочки апельсина

Лента

Новогодние шарики

Клей

Во-первых, нужно сделать основание для венка. Разложите ветки елки в одинаковом направлении, например против часовой стрелки, концы ветвей пусть располагаются вправо, а мягкие верхушки ветвей заложите в левую сторону. Прикрепите их к проволоке. Продолжайте прибавлять все больше ветвей вокруг формы. Посмотрите, не осталось ли пустых мест, заполните все пробелы меньшими веточками. Проволока должна прятаться за ветвями.

Далее по своему вкусу можно прикрепить с помощью клея другие украшения. Сверху в центральной части можно закрепить красную атласную ленту, завязав ее в бант. Далее прикрепите новогодние игрушки, шарики, шишки и сушеные апельсиновые кружочки. Шарики можно взять, например, желтого и красного цвета и чередовать их, чтобы рядом не располагались два шарика однокового цвета.

Елка из ниток

Чтобы сделать стильную и простую елку из ниток нам понадобится:

Картон

Нитки

Клей

Бусы/бисер

Атласная лента

Блестящие

Сворачиваем лист картона конусом, зафиксировав его клеем. На поверхность конуса наносим клей и наматываем на конус нити.

Чтобы сделать объемную елку, можно использовать пряжу для вязания. Украсить елку можно по своему желанию – бусинки, бисер или покрыть блестками. Снизу можно обернуть атласной лентой.

Елка из шишек

pustunchik.ua

Елка из шишек – это простой вариант изделия своими руками, который не займет много времени. Для того, чтобы сделать елки из шишек нам понадобится:

Шишки большого размера

Зеленая краска

Разноцветные пуговицы

Блестящие

Клей

Вата

Для таких елок требуются большие шишки. Покрасьте их зеленой краской и дождитесь высыхания. Игрушки можно сделать из маленьких пуговиц, приклеив их горячим клеем. Саму елку можно установить в "сугробе" из ваты.

Снеговик из носка

detraduga.ru

Чтобы сделать милого снеговика собственноручно, нам нужно:

Носки белого цвета

Рис

Нить

Пуговицы

Из ненужных носков выйдут такие забавные снеговички. Вам понадобятся носки, рис для наполнения, несколько лоскутов и пуговиц. Отрежьте лоханку у носка, а с другой стороны перевяжите его нитью. Насыпьте рис, придавая круглую форму, снова перетяните нитью и насыпьте еще рис, сформировав меньший шар. Пришейте глаза и нос, сделайте шарф из лоскута, пришейте пуговицы. А из отрезанной части выйдет отличная шапочка.

Гномы из шишек и фетра

Гномы из шишек и фетра – это простые изделия, которые можно развесить как елочные украшения. Для этой поделки нам понадобится:

Еловые шишки

Кусочки фетра

Акриловые краски

Деревянные шарики

Веревка

Бусины

Из кусочков фетра необходимо вырезать заготовки для колпачков, шарфики и подножку в форме сердца. Деревянный шарик приклейте к верхней части еловой шишки. Склейте колпаки из кусочков фетра. Важно, чтобы они подходили по размеру.

Колпак украсьте большим бусином. Готовый колпак приклейте к деревянному шарику, а место склеивания еловой шишки и деревянного шарика закройте фетровым шарфиком.

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