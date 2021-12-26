Новогодние изделия в школу или сад: как сделать интересные и простые поделки своими руками

Простые и интересные идеи для новогодних поделок, которые можно сделать вместе с ребенком.
Новогодние праздники для родителей часто сопровождаются необходимостью готовить детей к утрам и разнообразным новогодним мероприятиям в школах и детских садах. Вместе с тем, детям задают производить изделия своими руками, а родители в этом принимают непосредственное участие. Собрали интересные идеи простых новогодних поделок, которые можно изготовить, принести в школу или даже украсить свой дом.
Рождественский венок
Традиция вешать рождественские венки на входную дверь пришла к нам с Запада и стала неотъемлемой частью новогодних украшений. Такой венок задает настроение всякий раз, когда возвращаешься домой. Сделать его можно из чего угодно, но рассмотрим традиционный вариант из елочных ветвей. Нам понадобится:
- Проволка
- Ветви елки
- Шишки
- Сушеные кусочки апельсина
- Лента
- Новогодние шарики
- Клей
Во-первых, нужно сделать основание для венка. Разложите ветки елки в одинаковом направлении, например против часовой стрелки, концы ветвей пусть располагаются вправо, а мягкие верхушки ветвей заложите в левую сторону. Прикрепите их к проволоке. Продолжайте прибавлять все больше ветвей вокруг формы. Посмотрите, не осталось ли пустых мест, заполните все пробелы меньшими веточками. Проволока должна прятаться за ветвями.
Далее по своему вкусу можно прикрепить с помощью клея другие украшения. Сверху в центральной части можно закрепить красную атласную ленту, завязав ее в бант. Далее прикрепите новогодние игрушки, шарики, шишки и сушеные апельсиновые кружочки. Шарики можно взять, например, желтого и красного цвета и чередовать их, чтобы рядом не располагались два шарика однокового цвета.
Елка из ниток
Чтобы сделать стильную и простую елку из ниток нам понадобится:
- Картон
- Нитки
- Клей
- Бусы/бисер
- Атласная лента
- Блестящие
Сворачиваем лист картона конусом, зафиксировав его клеем. На поверхность конуса наносим клей и наматываем на конус нити.
Чтобы сделать объемную елку, можно использовать пряжу для вязания. Украсить елку можно по своему желанию – бусинки, бисер или покрыть блестками. Снизу можно обернуть атласной лентой.
Елка из шишек
Елка из шишек – это простой вариант изделия своими руками, который не займет много времени. Для того, чтобы сделать елки из шишек нам понадобится:
- Шишки большого размера
- Зеленая краска
- Разноцветные пуговицы
- Блестящие
- Клей
- Вата
Для таких елок требуются большие шишки. Покрасьте их зеленой краской и дождитесь высыхания. Игрушки можно сделать из маленьких пуговиц, приклеив их горячим клеем. Саму елку можно установить в "сугробе" из ваты.
Снеговик из носка
Чтобы сделать милого снеговика собственноручно, нам нужно:
- Носки белого цвета
- Рис
- Нить
- Пуговицы
Из ненужных носков выйдут такие забавные снеговички. Вам понадобятся носки, рис для наполнения, несколько лоскутов и пуговиц. Отрежьте лоханку у носка, а с другой стороны перевяжите его нитью. Насыпьте рис, придавая круглую форму, снова перетяните нитью и насыпьте еще рис, сформировав меньший шар. Пришейте глаза и нос, сделайте шарф из лоскута, пришейте пуговицы. А из отрезанной части выйдет отличная шапочка.
Гномы из шишек и фетра
Гномы из шишек и фетра – это простые изделия, которые можно развесить как елочные украшения. Для этой поделки нам понадобится:
- Еловые шишки
- Кусочки фетра
- Акриловые краски
- Деревянные шарики
- Веревка
- Бусины
Из кусочков фетра необходимо вырезать заготовки для колпачков, шарфики и подножку в форме сердца. Деревянный шарик приклейте к верхней части еловой шишки. Склейте колпаки из кусочков фетра. Важно, чтобы они подходили по размеру.
Колпак украсьте большим бусином. Готовый колпак приклейте к деревянному шарику, а место склеивания еловой шишки и деревянного шарика закройте фетровым шарфиком.
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