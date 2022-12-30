Новогодние выходные: какой в Украине будет погода 31 декабря — 1 января и где ждать снег

Снег в новогоднюю ночь возможен только в Сумской и Черниговской областях.

Новогодние выходные, 31 декабря – 1 января, в Украине будут по-весеннему теплыми.

Об этом сообщила Наталья Диденко.

Так, 31 декабря в стране в течение дня ожидается +3+9 градусов, в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях +1+4 градуса. В южной части и западных областях +7+12 градусов. В ночные часы в большинстве областей Украины от 2 тепла до 3 мороза.

Небольшой дождь, вероятно, с мокрым снегом, в ближайшую ночь предполагается в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях, а еще в Карпатах и околокарпатских районах. На остальной территории Украины — без существенных осадков, а на юге, юго-востоке и кое-где в центре даже может быть солнышко. Ветер преимущественно юго-западный, иногда порывистый.

1 января в Украине станет еще теплее, прогнозирует синоптик. Так, в первый день 2023 года в течение дня ожидается +7+14 градусов, в восточной части +5+9 градусов. Ветер юго-западный, умеренный, порывистый. Будет преобладать сухая погода, только в Черниговской и Сумской областях в новогоднюю ночь, а днем в Луганской и Харьковской областях возможны небольшие осадки.

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В Киеве 31 декабря и 1 января будет сухо. Ветер юго-западный, порывистый. 31 декабря ночью около нуля, днем +4+6 градусов. 1 января ночью около +5 градусов, днем +10+12 градусов.

Прогноз на начало января-2023

Напомним, ранее синоптики рассказали, что первая половина месяца будет по-весеннему теплой, а во второй половине января в Украину придет зимняя погода со снегопадами и похолоданием. Однако периоды с морозами будут кратковременными.

Как прогнозирует заместитель руководителя отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, скорее всего, сильные морозы возможны в конце января или после 15 января. Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег, и мороз, говорит она.

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